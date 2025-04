EU confirma revocación de visas a los Alegres del Barranco

Para la banda sinaloense Los Alegres del Barranco haber proyectado las imágenes de dos de los principales jefes del crimen organizado en México, sigue cobrándoles factura. Y es que no sólo se han convertido en el blanco de fuertes críticas de los usuarios; también a importantes sanciones por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

En México, el grupo ha visto como varias de sus presentaciones son canceladas; mientras que en Estados Unidos, las autoridades decidieron revocar sus visas, tanto la de trabajo como la de turista.

Aunque esto inició como un simple rumor, esta semana el subsecretario estadounidense, Christopher Landau confirmó las medidas contra los mexicanos: "Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias. El grupo mexicano 'Los Alegres del Barranco' difundió imágenes que glorificaban al narco. Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas", escribió en su cuenta oficial de X.

Sin embargo, a pesar de las palabras del subsecretario Landau, los conciertos que la banda tiene programados en el país vecino siguen en pie.

Entre abril y agosto de este 2025, Los Alegres del Barranco harían una gira de 14 conciertos por varias ciudades de Oklahoma, Texas, California, Tennessee, Alabama y Washington; y, hasta la fecha no se ha hablado sobre una cancelación; incluso los boletos siguen a la venta.

En la página oficial de Ticketón, boletera encargada de estos eventos, no hay ningún aviso y las entradas todavía pueden adquirirse por precios de entre los 60 y 140 dólares.

La banda, por su parte, tampoco ha confirmado ningún cambio en su agenda, aunque, anteriormente negaron que hayan perdido sus visas estadounidenses.

"Hay unos criticones que también les gusta la música, nomás que como quieren hacerle al rollo ese, andan diciendo una bola de tonterías", dijo el acordeonista de la banda, Pavel Moreno, en un video que se viralizó en TikTok.

Mientras todo esto sucede, la banda enfrenta una investigación en Jalisco por presunta apología del delito y podrían pasar de uno hasta seis meses en prisión.