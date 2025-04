Perspectivas económicas para México según Banamex y SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sustenta con argumentos "muy pobres" su estimación de crecimiento económico para México y no contempla las implicaciones de la imposición de aranceles para la economía nacional, aseveró Banamex.

En los Pre-Criterios de política económica, Hacienda ubicó su estimación de Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 en un rango de 1.5 a 2.3 por ciento; para 2026 anticipó un escenario de menor incertidumbre externa, lo que según la dependencia permitirá un crecimiento económico "más sólido", con una expansión proyectada entre 1.5 y 2.5 por ciento.

"La SHCP presentó los Pre-Criterios de política económica con una estimación muy optimista del PIB y argumentos que consideramos muy pobres para sustentarlo. Además, no habla del "elefante en la sala": las implicaciones de la imposición de aranceles para la economía nacional", dijo el área de Estudios Económicos de Banamex en su reporte diario.

El documento publicado esta tarde expone que, en principio, la Secretaría de Hacienda no menciona que la actividad económica registró un deterioro desde el cuarto trimestre de 2024, que se extendió, por lo menos, al primer trimestre de 2025, de acuerdo con la información disponible.

"La SHCP señala que el consumo se mantendrá como uno de los motores de crecimiento, sostenido por la expansión del empleo y los salarios reales; sin embargo, considerando los indicadores de empleo y salarios reales del IMSS del primer trimestre, estos continúan con una tendencia de menor crecimiento", sostuvo el banco.

En Precriterios también se sostiene que la inversión seguirá apuntalando la actividad, sustentada en algunos proyectos de infraestructura y vivienda, pero de acuerdo con el presupuesto aprobado, la inversión pública caerá en términos reales, a pesar del gasto en los proyectos considerados, contrastó.

"Además, la inversión privada ya se está debilitando, en parte, por los factores de incertidumbre interna y externa que datan de mediados del año pasado", expuso.

Banamex dijo que aun cuando no se conoce la posible respuesta del Gobierno de México y del resto del mundo a los aranceles "recíprocos", los Pre-Criterios no mencionan que desde el 2 de marzo ya hay aranceles a los productos que no entran vía T-MEC a EU, ni los de aluminio y acero, y que posteriormente entrarán en vigor otros a la industria automotriz, incluyendo autopartes.

"Todo ello ya debería estar considerado en sus estimaciones. Asimismo, pensamos que era importante que la SHCP discutiera también cómo ve los posibles impactos de los aranceles potenciales, aunque su proyección no los incluya.

"La ausencia de todas estas consideraciones en los argumentos de la SHCP da escaso sustento a sus proyecciones de crecimiento del PIB", aseveró la institución financiera.