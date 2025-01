Posible prohibición de TikTok en Estados Unidos

Por: Agencia Reforma

Enero 09, 2025 - 11:22 a.m.

Washington DC.

Estados Unidos 09-Jan-2025 .-TikTok, la plataforma de intercambio de videos de propiedad china utilizada por casi la mitad del país podría desaparecer de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos a finales de este mes en virtud de una nueva ley de seguridad, destacó The Wall Street Journal.

El diario indicó que mañana TikTok tendrá la oportunidad de presentar su caso ante la Corte Suprema, que está decidiendo si el gobierno puede prohibir la plataforma si no corta los lazos con China.

Aquí un vistazo al caso y las posibles consecuencias.

¿Cuál es el argumento del gobierno de Estados Unidos para prohibir TikTok?

El gobierno de Estados Unidos ha expresado su alarma sobre el control de TikTok por parte de China durante años, advirtiendo que podría explotar la enorme cantidad de datos de los usuarios de la plataforma para realizar operaciones de espionaje y vigilancia contra Estados Unidos.

Los funcionarios dicen que China podría manipular de forma encubierta lo que los usuarios estadounidenses de TikTok ven en el sitio para difundir desinformación y propaganda contra los intereses estadounidenses.

El Congreso recibió informes clasificados sobre TikTok y aprobó la Ley de Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros con apoyo bipartidista.

Para seguir operando, ByteDance recibió hasta el 19 de enero para deshacerse de TikTok. La empresa dijo que no puede y no se deshará de la plataforma.

TikTok sostiene que la prohibición viola el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. ¿Cómo?

TikTok ha intentado convertir el caso en una lucha por la libertad de expresión. Argumenta que su selección de contenido es una actividad expresiva protegida por la Primera Enmienda.

Además, la empresa dice que las preocupaciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos son demasiado vagas e hipotéticas para justificar una infracción de sus derechos.

Si TikTok se prohíbe el 19 de enero, ¿qué sucederá después?

La nueva ley no prohíbe el uso de TikTok, pero exige que Apple y Google eliminen TikTok de sus tiendas de aplicaciones antes de esa fecha. Las personas que aún no tengan TikTok en su teléfono o tableta no podrán descargarlo desde allí. La ley también prohíbe a los servicios de alojamiento de Internet y a los proveedores de almacenamiento de datos de Estados Unidos respaldar la aplicación.

¿Puedo seguir ingresando a TikTok si está prohibido en EU?

Hay alternativas pero son limitadas. Una de las más fáciles es que los usuarios estadounidenses accedan al sitio web de TikTok desde sus dispositivos móviles a través de un navegador web como Safari. Pero esa experiencia solo proporciona una versión simplificada de la aplicación móvil para compartir videos.

Las VPN, o redes privadas virtuales, son otra opción potencial, ya que pueden hacer que parezca que un usuario está en un país donde TikTok no está prohibido. Estos servicios suelen cobrar una pequeña tarifa mensual por el acceso a servidores remotos.

¿Salvará el presidente electo Donald Trump a TikTok?

La última vez que Donald Trump fue presidente, intentó cerrar TikTok sin éxito.

Ahora, el presidente electo pidió a la Corte Suprema que retrasara la prohibición. Trump dice que necesita más tiempo para negociar una resolución que salve la plataforma y al mismo tiempo aborde las preocupaciones de seguridad.

¿Han prohibido otros países TikTok?

Estados Unidos sería la primera democracia liberal occidental en prohibir TikTok, pero no el primer país. Alrededor de una docena de países bloquean el sitio, una lista que incluye a India y regímenes autoritarios como Irán y Afganistán que censuran fuertemente internet. En Europa, el primer ministro de Albania impuso recientemente el cierre de TikTok durante un año.

También está restringido en China, que tiene un sitio similar a TikTok llamado Douyin que está sujeto a las leyes de censura chinas.