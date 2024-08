Trabajadores del Poder Judicial Federal protestan en Puente Internacional Reynosa-Hidalgo

Reynosa, Tam.- Trabajadores del Poder Judicial han salido a las calles para expresar su desacuerdo con la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, se concentraron en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo para manifestar su rechazo a lo que consideran una amenaza para la independencia y autonomía del Poder Judicial.

"Queremos hacerle saber a la comunidad nuestra oposición a la reforma judicial planteada. Hay muchos aspectos negativos, pero el más trascendente es la falsedad del gobierno al asegurar que no se verán afectados los trabajadores. Desde el momento en que los jueces pueden ser elegidos por voto popular la sociedad se verá afectada", señaló Rodolfo de León Sánchez, secretario del juzgado octavo de distrito.

Los trabajadores argumentan que la elección de jueces por voto popular pondría en riesgo la imparcialidad y la autonomía de la justicia, ya que factores políticos podrían influir en las decisiones judiciales. "Si los jueces son elegidos por voto popular, se rompe el equilibrio y no se garantiza a la sociedad una administración justa e imparcial", añadieron.

A pesar de la protesta, los trabajadores del Poder Judicial han asegurado que no se ha detenido totalmente la labor en los juzgados. "No es un paro total, la afectación es parcial y no se ha abandonado a la gente. No lo hicimos ni en tiempos de pandemia porque somos conscientes de que nuestra labor es esencial. Por eso, todos estamos trabajando con guardias para casos urgentes", finalizó.