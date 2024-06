Recomiendan cuidar la piel de radiación solar

El cáncer de piel aparece si no se cuida y ante factores de riesgo.

El Mañana/ Staff

Los fuertes rayos del sol y la falta de prevención pueden originar cáncer en la piel, por lo que es importante que en esta temporada se incrementen las medidas de cuidados.

Las autoridades de la Secretaria de Salud en Tamaulipas informaron que el cáncer de piel puede provocarse por la radiación solar y las cámaras de bronceado, la exposición a los rayos x y los lunares que aparecen en nuestro cuerpo, ya que algunos de éstos, que están presentes al nacer, pueden convertirse en melanomas malignos, un tipo de cáncer de piel más agresivo.

Cecilia Gómez, ciudadana, recordó que en su familia ya han padecido cáncer de piel, por lo que ahora cuida más a su familia y ya es común usar el bloqueador cuando se trabaja por largos periodos al aire libre.

“Casi nunca usaba protección solar, pero tuve n familiar con cáncer de piel y decidí cuidarme más, antes de salir me pongo mi crema, y también mis hijos lo hacen, el bloqueador, no importa si ando en la ciudad, hay que usarlo más, porque pensamos que solo es para la playa, pero no, el cáncer puede llegar”, dijo.

Ante la exposición solar es importante utilizar bloqueador con factor de protección solar de 30 a 50, aplicarlo cada cuatro a seis horas, así como evitar los rayos solares entre las 12:00 a 16:00 horas.

Los ciudadanos deben tener cuidado y estar alerta ante estos signos: un lunar, donde la mitad o uno de los lados es asimétrico, bordes irregulares; generalmente, los lunares tienen un solo color, cuando se llega a notar que tiene diferentes tonos es un dato característico de una lesión maligna.

Algunos melanomas no presentan pigmentación o pueden tener poco color, por lo que son lesiones más difíciles de detectar.

Se recomienda que ante factores de riesgo, como antecedentes hereditarios de familiares con melanoma o pacientes que ya han cursado esta patología, acudan a una revisión regular con su médico en el primer nivel de atención.