Nostálgica noche rockera

Café Tacvba y Caifanes sin lugar a dudas dos de las bandas más representativas del rock mexicano, se presentaron en Bert Ogden

Arena, en Edinburg, Texas como una de las paradas de su gira en Estados Unidos 2024.

Puntuales iniciaron la velada de rock en punto de las 20:00 horas, el pasado 19 de junio, en lo que fue una explosión de música y emociones, los primeros en subir al escenario fueron Caifanes que hizo vibrar con todo el rock a los asistentes hits como “La negra Tomasa”, “Dime jaguar”, “Detrás de los cerros”, “Aviéntame” y “Afuera” entre otras canciones más que ofrecieron durante casi una hora de show.

Tampoco faltaron, otras interpretaciones que marcaron su carrera como “Para que no digas que no pienso en ti”, “Viento”, “Cuéntame tu vida” y “Mátenme porque me muero”.

La gran incógnita antes de cada presentación de Caifanes es el modo en que se comportará la voz de Saúl Hernández, demostró que sigue avante y hizo gozar a su público con cada tema.

Caifanes consciente a sus fans con lo mejor de su repertorio.

ENERGÍA AL MÁXIMO

Tras la presentación de Caifanes cedieron escenario a Café Tacvba uno de los mejores grupos de rock en español se lucieron y se llevaron la noche con su actuación,

Esta agrupación con influencias de la música disco, del huapango, del pop alternativo, del hip hop y del ska, entre otras deleito a sus seguidores con una lluvia de éxitos como “María”, “como Te Extraño Mi Amor”, “Futuro”, “La Base”, “Mediodía”, “La Locomotora”, “Volver a Comenzar” y Las Flores” entre otras.

El público se rindió a los pies de la banda que se llevó la noche y quien los hizo cantar, brincar y baila a ritmo de “Déjate caer”, “La Chica Banda”, “Eres”, “El Baile y El Salón” e “Ingrata”

Y el cierre de este show estuvo a cargo de Caifanes y Café Tacvba con “Pachucho” un cover de Maldita Vecindad siendo la cereza del pastel de estas dos horas continuas de los mejor del rock en español.