En medio de la polémica, Adrián Marcelo presume aumento de seguidores

La salida del conductor Adrián Marcelo de "La casa de los famosos México" ha dejado a la audiencia con muchas preguntas sin respuesta, especialmente debido a que el influencer no ha emitido una declaración pública sobre el altercado que tuvo con la actriz Gala Montes ni sobre la controversia que lo rodeó durante su participación en el reality show.

Hasta la tarde de este miércoles, se han difundido principalmente videos del momento en que Marcelo abandona las instalaciones del programa, así como de sus compañeros recogiendo sus pertenencias para trasladarlas al almacén. A pesar de la falta de un pronunciamiento oficial por parte del influencer, Marcelo ha transmitido un mensaje implícito a través de un reciente en vivo en YouTube.

Durante esta transmisión, Marcelo destacó el aumento de sus seguidores en medio de la polémica. En un breve período, su número de suscriptores creció de 2,865,469 a 2,881,957, acercándose a la marca de los 3 millones. Este incremento es notable considerando los comentarios negativos que ha recibido debido a su comportamiento hacia sus compañeros de programa. Además, su cuenta de Instagram también ha visto un aumento, alcanzando los 3.1 millones de seguidores.

La salida de Adrián Marcelo ha polarizado las redes sociales. Algunos usuarios celebran su partida, mientras que otros continúan apoyando al conductor. Entre los comentarios en redes sociales, se pueden encontrar expresiones como: "Salte, Adrián, te está esperando la mole, tus fans, tu esposa, tu equipo, tus hermanos y todos los que saben la hermosa persona que eres. Le quedaste muy grande a la televisión." y "Quédense con su porquería de reality. Nosotros nos vamos a ver La Academia en Televisa. No valoraron al patrón Adrián Marcelo." Por otro lado, hay quienes critican su actitud: "Cuando un hombre denigra a una mujer, lo hace en nombre del resentimiento que le tiene a su madre. Y no pienso discutirlo." y "Me da risa que se las da de 'humor negro, chistes, bromas y ser frontal', pero cuando le hacen lo mismo a él, se enoja y no aguanta".