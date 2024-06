Quiere Nicolás Buenfil conocer a su abuelo

Ciudad de México.- En fecha reciente Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil compartió por primera vez fotos junto a su padre Ernesto Zedillo Velasco, pero ahora lo que busca es conocer a su abuelo el expresidente de México: Ernesto Zedillo Ponce de León, aunque esta idea le causa nervios y emoción al mismo tiempo.

“Todavía no conozco a mi abuelo, espero que sí llegue ese momento, me da mucho nervio, no le he comentado nada de esto a mi papá, pero la forma para que se lleve a cabo es: escribirle a mi abuela y que me ayude a conocerlo”, señaló el joven de 19 años.

Su padre, dijo, de repente sí le dice qué hacer y qué no; apenas están creando un vínculo juntos y compartió a la prensa cómo fue que se dio la primera conexión entre ambos.

“Simplemente vino a mi casa, lo saludé muy normal, nada extravagante, conocerlo tantito, sí estaba preparado. Conocerlo fue un calmante para la curiosidad que tenía antes; he tomado terapia, no por ello, pero anduve en un momento muy profundo en donde entré en depresión, dije: ‘sí me voy a meter a terapia, pero ando bien’”.

Ahora que ya conoce de los dos mundos: la política y la actuación, definitivamente se inclinará por la segunda opción a mediano plazo, indicó. Recién se acaba de graduar de la preparatoria y está a punto de entrar a la universidad en la licenciatura en mercadotecnia.





A LA ACTUACIÓN

En septiembre se meterá a un curso de actuación y más adelante sí buscará ingresar al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). “Me encantaría meterme al medio y tomar clases, obviamente, lo quiero hacer bien, mi mamá también me está apoyando, dando consejos, obviamente”.

Hace poco Nicolás fue criticado en redes sociales por usar vestido e incluso fue puesta en duda su sexualidad, sin embargo, él ha sabido lidiar con esto.

“En sí no me molestó (el hate), me dio muy igual, yo sabía cómo controlarlo, a mi mamá sí le molestó, puso tuits, no me regañó, andaba peleada con la gente que me andaba tirando. A mí me encanta causar ruido, es una de las cosas que más me fascinan, también a mi mamá la incito a causar ruido, es muy difícil, no sabes cuándo vas a recibir críticas, pero yo ya lo sé controlar.





GRAN PRESIÓN

“Es muy difícil, la presión es enorme, más teniendo a mi mamá, es impresionante su fama, trayectoria es impresionante, cumplir las expectativas de la gente es muy complicado, lo he tratado, pero no es fácil y lo seguiré tratando, no me voy a rendir”.

En este mes de la tolerancia envía un mensaje a sus seguidores: “sean ustedes mismos, no cambien por nadie, ahora si que es buenísimo aguantar todo porque la gente ve que no te detienes y por más que te tiren hate tú sigues en pie”.

Está orgulloso de ser el culpable de que su madre sea nombrada la reina del TikTok, quien será parte del elenco de la telenovela “Fugitivas: en busca de la libertad” a estrenarse el próximo lunes por Las Estrellas a las 20:30 horas.