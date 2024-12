Héctor Suárez Gomís trabajará en Navidad por elección

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 - 01:27 p.m.

Héctor Suárez Gomís se declara orgullosamente como "el Grinch de la Navidad", debido a que nunca ha creído en dicha festividad, la cual considera que es impulsada por las masas, sin pensar o reparar en el significado y sentido de los actos que llevan a cabo en esa fecha.

El actor concedió una entrevista a "Venga la alegría", a través de la que confesó que no sólo no suele celebrar las fiestas decembrinas, sino que es una fecha que repudia y desde que era muy joven.

"Odio la Navidad, punto, sí... no la celebro nunca", expresó.

Crítico, como suele ser, Suárez Gomís expresó que no está de acuerdo con que las personas celebren sin cuestionarse los fines que, en realidad, tiene llevar a la práctica este tipo de festejos, motivo por el que él prefiere no ser partícipe de los festejos navideños.

"La gente hace las cosas sin pensar y sin ser conscientes, ´es que todo mundo lo hace´, sí, ahí vamos todos, no... yo no, yo no celebro Navidad, nunca mandó felices deseos a nadie de Navidad", indicó.

El también comediante rememoró que desde mediados de la década de los ochentas, cuando cumplió la mayoría de edad, le expresó a sus progenitores; Pepita Gomís y a Héctor Suárez, que no seguiría celebrando la Navidad, como solía hacerlo junto a ellos, debido a que le parecía un festejo de poco sentido.

"Desde que yo soy mayor de edad, mandé a la ching*da a la Navidad; les dije a mis papás: ´-Yo no celebro, ni creo ni siento esto, odio la Navidad", detalló.

Así, el actor bromeó deseando al medio una "feliz no Navidad".

Además, esta mañana ha estado muy activo en sus redes sociales, difundiendo que mañana habrá función de "El Pelón en tiempos de cólera recargado". De hecho, está regalando pases dobles para aquellas personas que deseen recrearse, fuera de casa, durante la Navidad.