Reconocen trayectoria de Melissa Barrera en Festival Los Cabos 2024

Por: El Universal

Diciembre 09, 2024 - 02:10 p.m.

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos culminó su edición 2024 con una celebración inolvidable. En el centro de la gala brilló Melissa Barrera, quien recibió el prestigioso Premio Sin Fronteras. Este galardón destacó su trayectoria como embajadora de la cultura latinoamericana en el cine global, marcando un momento clave en su carrera.

Para Barrera, el reconocimiento tuvo un valor profundamente personal: "Este es el primer premio que recibo en mi país desde que me fui a probar suerte en Estados Unidos hace 17 años," compartió emocionada. Durante su discurso, rememoró los desafíos que ha enfrentado para mantenerse fiel a sus ideales, alentando a otros artistas a expresar sus verdades. "Es un recordatorio de que cuando eres fiel a ti mismo y actúas con amor y verdad, el universo siempre te recompensa", añadió entre lágrimas.

El 2024 representó un parteaguas en la vida de la actriz. Tras su polémica salida de la franquicia Scream, motivada por sus declaraciones en apoyo a Palestina, Barrera canalizó la controversia hacia un replanteamiento de su carrera. La actriz calificó las acciones de Israel en Gaza como "genocidio y limpieza étnica", lo que desató críticas y acusaciones de antisemitismo, que ella negó rotundamente. Este episodio la llevó a priorizar proyectos alineados con sus ideales.

Este año también la vio protagonizar Your Monster, una comedia de terror romántica que fue aclamada en el Sundance Film Festival, además de colaborar con cineastas emergentes interesados en redefinir la representación latina en Hollywood. El premio recibido en Los Cabos celebró esta evolución, desde sus inicios en producciones mexicanas como Dos veces tú y Club de Cuervos, hasta papeles internacionales como Vanessa en In the Heights. Por este último, obtuvo una nominación a Mejor Actriz por la Asociación de Críticos de Hollywood, consolidándose como una figura clave en el cine actual.

El Festival de Los Cabos, sin embargo, no solo celebró a los consagrados, sino también a los talentos emergentes. A través del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, se premió a cineastas que están moldeando el futuro del cine. Entre los galardonados destacaron proyectos como Donde la vida se contempla, todo está sumergido, de Irving Uribe Nares, y Salvatierra, de Santiago Raphael Priego y Gabriele Licchelli, que recibió tanto el Premio Shalala como el Premio CTT EXP & Rentals.

En esta gala de clausura durante la entrega del Premio Sin Fronteras también se reconoció al actor Manuel García-Rulfo. Ambos artistas han logrado trascender las barreras del cine mexicano, consolidándose como referentes en la escena internacional. La ceremonia, realizada en el Jardín Escultórico Puerto Los Cabos, cerró con la proyección de María, el más reciente filme de Pablo Larraín, película biográfica de 2024 sobre la vida de la cantante de ópera Maria Callas, protagonizada por Angelina Jolie.

Ganadores del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa

Premio Piano: Donde la vida se contempla, todo está sumergido (Director: Irving Uribe Nares).

Premio Shalala: El último rey (Director: Víctor Checa).

Mención Especial Shalala: Salvatierra (Directores: Santiago Raphael Priego y Gabriele Licchelli).

Premio CTT EXP & Rentals: Salvatierra (Directores: Santiago Raphael Priego y Gabriele Licchelli).

Premio Cinecolor: Lux Noctis (Directora: Damiana Acuña).

La magia del cine también se vivió bajo las estrellas con la proyección de "Limonov: The Ballad of Eddie", dirigida por Kirill Serebrennikov. En una iniciativa conjunta con el Hotel El Ganzo y Cinema Vagabundo, el Jetty de la Marina de Puerto Los Cabos se transformó en un cine al aire libre, ofreciendo una experiencia que fusionó arte, naturaleza y comunidad.

Alfonso Herrera: Un Conversatorio Sobre Tesis sobre una Domesticación

El actor Alfonso Herrera fue otra de las figuras destacadas en esta edición del festival. Durante el conversatorio México: Un cine sin fronteras, habló de su más reciente proyecto, Tesis sobre una domesticación. En su charla, compartió su experiencia en la producción y su enfoque hacia el trabajo actoral, destacando la importancia de llevar historias relevantes y poderosas a la pantalla grande.

Durante el conversatorio en el Cinemex Puerto Paraíso en Los Cabos, compartió para quienes asistieron a ver la cinta: "La familia en esta película no es una familia convencional, pero sí es profundamente humana. Creo que es un reflejo de muchas familias que existen hoy y que también merecen ser representadas en la pantalla. Lo que me atrajo del proyecto fue la honestidad con la que se narran las pruebas que atraviesan, y cómo logran adaptarse y sostenerse, a pesar de todo."

El actor también destacó que la película ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo la sociedad influye en las dinámicas familiares: "El entorno juega un papel fundamental. Este viaje al pueblo de la familia de la actriz no solo pone en peligro esa paz que habían construido, sino que también los confronta con los prejuicios que aún persisten. Es una invitación para todos a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y pensamientos en los demás."

Esta historia busca resaltar cómo los prejuicios, las ideologías y las creencias pueden convertirse en formas de violencia que afectan profundamente a las personas y a sus familias. Está dirigida por Javier Van de Couter, basada en el libro homónimo de Camila Sosa Villada, premiada escritora argentina, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL Guadalajara, el Finestres de Narrativa de Barcelona, y el Grand Prix de l´Héroïne Madame Figaro.