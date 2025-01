Karla Sofía Gascón: La actriz trans que desafía al Óscar

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez" y primera mujer trans en ser nominada al Óscar como Mejor Actriz, considera que, pese a haber recibido una avalancha de reacciones negativas, se alegra de que sea en tiempos como los de hoy, porque lo ve como un revulsivo.

"Lo primero es dejar claro que nada de lo que está pasando (sobre la nominación) tiene que ver con mi sexualidad ni con mi color de pelo. Me han nominado en infinidad de premios antes de llegar aquí.

Creo que el mío es un trabajo histórico, por muchos factores que nada tienen que ver con la política, pero, la verdad, me alegro de la coincidencia.





NO QUIERE A TRUMP

"Aunque, en realidad me alegraría más si este señor (el Presidente Donald Trump) no estuviera donde está. Pero, como digo, me alegro de que haya coincidido porque puede ser un revulsivo", dijo en entrevista con El Mundo.

La española dice estar sorprendida por las medidas anunciadas últimamente en algunos países, esto en detrimento de la comunidad transexual.

"Me da un poco de lástima, porque al final Estados Unidos es un referente para todos nosotros. Entiendo la relevancia mundial que tiene el que haya un presidente u otro, entonces, a mí me da lástima que haya personas como éstas, como (el ex presidente de Brasil Jair) Bolsonaro, como unos medios, una mezcla entre caciques de pueblo y fascistas de última generación que se estén apoderando de las instituciones en muchísimos países vendiendo odio que otros les compran con una facilidad tremenda, sin entender que, al final, ese odio, a los únicos que va a perjudicar, es a quienes les votan.

"No entiendo cómo podemos seguir así en el mundo, retrocediendo y cometiendo los mismos errores que hemos cometido en el pasado tantísimas veces", dijo.





CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

En videoconferencia, también acusó que hay una campaña organizada para desprestigiarla y demeritar su trabajo en ´Emilia Pérez´, filme dirigido por el francés Jacques Audiard.

"Hay una lucha de personas retrógradas o con poca capacidad mental que están en contra de la libertad y el respeto a una sociedad justa e igualitaria, y así tenemos que luchar. Yo, la nominación al Óscar la he recibido entre insultos, amenazas de todo tipo y vejaciones. (...) Hay una campaña organizada y, prácticamente, el mayor motivo es porque soy yo la protagonista".

Pidió razonar sobre lo que se comparte en redes sociales, así como respetar las diferencias del otro para vivir en armonía.





UN LOGRO

Sabe que estar nominada ya es un logro, pero está preparada para ganar porque, al igual que sus contendientes, Demi Moore, Cynthia Erivo, Mikey Madison y Fernanda Torres, dejó todo en el set.

"Al final, esto que pasó ayer (jueves) es el colofón de todo, aunque quiero ganar. Creo que mi actuación es algo increíble, mi éxito de ahora mismo es mi fracaso anterior.

Mi éxito es porque soy yo misma, hago lo que yo quiero hacer y no me dejo manipular por nadie. Yo me considero igual de diferente que todo el mundo".





LIDERA

En ´Emilia Pérez´, cinta que lidera con 13 nominaciones, la carrera por el Óscar encarna a un capo del narco en México que quiere cambiar de sexo y de vida. Por su papel, Karla Sofía Gascón ya obtuvo 30 nominaciones y 13 premios.