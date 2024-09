Johnny Depp será homenajeado en el Festival de Cine de Roma

El actor Johnny Depp recibirá un premio honorífico en el Festival de Cine de Roma, en reconocimiento a su trayectoria artística.

Además, el festival acogerá el estreno en Italia de su más reciente película, Modi - Three Days on the Wing of Madness, un drama biográfico que explora 72 horas decisivas en la vida del famoso pintor y escultor italiano Amedeo Modigliani.

El filme se presentará en la sección Grand Public no competitiva del festival, tras su proyección en San Sebastián, según el medio internacional Variety.

Modi, protagonizada por el actor italiano Riccardo Scamarcio, narra un turbulento período en la vida de Modigliani durante la Primera Guerra Mundial, en el que su carrera artística toma un giro decisivo.

El elenco de la película también cuenta con estrellas como Al Pacino, quien interpreta al coleccionista de arte Maurice Gangnat, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland y Sally Phillips.

El filme, producido por Barry Navidi Prods. e IN.2 Films, representa el regreso de Depp a la dirección después de su debut en 1997 con The Brave, que fue recibida con críticas negativas.

Modi es uno de los primeros proyectos del actor tras su mediático juicio en 2022 contra su exesposa Amber Heard, en el que fue acusado de abuso doméstico. Depp ganó el caso, pero la controversia afectó su carrera durante un tiempo. Sin embargo, volvió a los festivales con fuerza en 2023, protagonizando la película Jeanne du Barry en Cannes.

La edición 19 del Festival de Cine de Roma se llevará a cabo del 16 al 27 de octubre, consolidándose como un evento clave para el cine internacional.