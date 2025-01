Érika Alcocer: En pie de lucha

Por: Agencia Reforma

Enero 01, 2025 -

La de Érika Alcocer es una lucha constante. Una por ganarse un lugar como intérprete en la industria musical, y otra para vencer el sobrepeso.

La ex académica ha intentado en repetidas ocasiones renunciar a los escenarios cuando las cosas no salen como ella quiere, pero cantar es lo suyo y por eso nunca lo dejará.

Así surgió el proyecto Voces de Reinas, del que forma parte junto a Laura Zapata, Paty Navidad y Liliana Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez "El Puma", que arrancará en 2025.

Lo que también ya "soltó" la cantante es su obsesión por mantenerse delgada. Afirmó que aprendió a abrazar su cuerpo y sus kilos.

"Aprendí a soltar esa tensión, a pensar todo el tiempo ´estoy gordita´. He aprendido que todo proceso que yo tome para lograr un peso ideal, lo tengo que amar y no obsesionarme. Eso me ha funcionado para sentirme y verme bien".