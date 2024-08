Danielle Fishel revela diagnóstico de cáncer de mama

La actriz Danielle Fishel reveló que le han diagnosticado cáncer de mama en etapa temprana tras realizarse una mamografía de rutina, por lo que se someterá a una cirugía para extirparse un carcinoma ductal in situ.

Durante el podcast "Pod Meets World", la estrella de Aprendiendo a Vivir (Boy Meets World) habló sobre el diagnóstico y el tratamiento al que se someterá.

"Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, es una forma de cáncer de mama.

"Es muy, muy, muy temprano. Técnicamente, está en la etapa cero. Para ser más específica, me diagnosticaron un carcinoma ductal in situ de alto grado con microinvasión. Y voy a estar bien. Me van a operar para extirparlo. Voy a seguir un tratamiento de seguimiento. He tenido que tomar muchas decisiones en los últimos días", dijo.

Fishel añadió que su intención de compartir los detalles de su diagnóstico tiene el propósito de que más mujeres tomen conciencia y opten por realizarse mamografías y acudir a revisión médica periódicamente para detectar el cáncer a tiempo.

"Quiero compartir esto porque espero que anime a cualquiera a acudir al médico. Si es el momento de su cita, si nunca ha tenido una cita antes, acuda. Si tiene que descubrir que tiene cáncer, averígüelo cuando esté en etapa cero, si es posible", añadió.

La famosa había pensado en solo contarle su diagnóstico a su esposo Jensen Karp y familiares cercanos, sin embargo, cambió de opinión al pensar en que su experiencia podría ayudar a otros.

"Siempre pensé que sufriría en silencio. Recibiría el diagnóstico. No se lo diría a nadie, solo a mi pequeño grupo, y luego lo aceptaría y, cuando lo superara, les diría a las personas: 'He pasado por todo esto y esto es lo que hice'", comentó.