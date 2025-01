Posponen premiación por incendios en LA

Por: Agencia Reforma

Enero 09, 2025 -

Los Critics Choice Awards, programados para celebrarse este domingo en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, fueron pospuestos, informaron medios estadounidenses.

La decisión se tomó en medio de la situación de emergencia provocada por los incendios forestales que afectan diversas áreas de Los Ángeles. Una nueva fecha será anunciada próximamente.

La edición número 30 del evento tenía previsto ser transmitida en vivo a través de E! y Peacock, en Estados Unidos, y por TNT en Latinoamérica, con Chelsea Handler como anfitriona por tercer año consecutivo.

El lugar donde se realizaría la ceremonia, ubicado a pocos kilómetros del barrio residencial Pacific Palisades, es una de las zonas más afectadas por los incendios. Miles de residentes han sido evacuados, y los incendios han destruido más de mil estructuras en un área que supera dos mil hectáreas.

La suspensión de los Critics Choice Awards se suma a la cancelación de otros eventos de la temporada de premios, entre ellos, la tradicional fiesta de té de los BAFTA, que estaba prevista para el sábado en Beverly Hills y las premieres de películas como "Hombre Lobo", "Better Man" y "The Last Showgirl".