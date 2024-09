Efectivo drama

Disney+ presenta "The Supremes at Earl´s All-You-Can-Eat".

"Tres Amigas Todos los Domingos" es un drama sobre tres mujeres afroamericanas que se convierten en red de apoyo de una para la otra.

Basada en la novela de Edward Kelsey Moore "The Supremes at Earl´s All-You-Can-Eat", la historia brinca en el tiempo para mostrar la relación de las tres durante décadas de amores, tragedias y amistad.

Si bien se siente muy episódica al momento de contarse, quizás hubiera funcionado mejor como serie, el elenco le pone mucho corazón y es una tremenda telenovela, en el buen sentido de la palabra.

La nominada al Óscar, Aunjanue Ellis-Taylor (King Richard), la tres veces ganadora del Emmy, Uzo Aduba (Orange Is the New Black) y Sanaa Lathan, interpretan a Odette, Clarice y Barbara Jean, que reciben el apodo de "The Supremes" por parte del dueño del restaurante que visitan debido a que son tres mujeres, como el grupo liderado por Diana Ross.

Racismo, infidelidad, violencia doméstica, adicciones y enfermedad son parte de los retos que enfrentan las mujeres a lo largo de la vida, y si bien algunos temas son tratados de manera superficial, funcionan para establecer los nexos de las tres.

Es una historia sobre el poder de la amistad y de tener un grupo de personas que harán lo que sea por ti.

"Tres Amigas, Todos los Domingos" es un drama efectivo, de esos que funcionan para ver en casa.

´THE SUPREMES AT EARL´S ALL-YOU-CAN-EAT´

DURACIÓN: 2 hrs 4 min

DRAMA

AÑO: 2024

DIRECTORA: Tina Mabry

ELENCO: Aunjanue Ellis-Taylor, Sanaa Lathan, Uzo Aduba, Mekhi Phifer, Julian McMahon, Russell Hornsby, Tati Gabrielle, Abigail Achiri y Kyanna Simone

POR: Disney++