12 películas que celebran su vigésimo aniversario este 2024

Comedias familiares y románticas, dramas intensos, filmes animados, cintas de acción y fantasía, todas unos clásicos modernos, festejan este año su vigésimo aniversario de haber sido estrenadas en salas de cine a nivel mundial. Ahora sí, ¿ya te sientes viejo?

Saw Fecha: 19 de enero 2004 Recaudación mundial: $103,911,669 (cifras en mdd) El cine de horror siempre ha resultado sumamente rentable para los estudios, pues con un presupuesto de apenas 1 millón de dólares, como en el caso de Saw, las ganancias pueden traducirse en más de 100 millones de dólares. ¿El resultado? Una de las sagas de horror más prolíficas en Hollywood. El debut de James Wan en la dirección y de Leigh Whannell en el guion, enfocado en Jigsaw, un asesino que somete a sus víctimas a crueles y violentos juegos de supervivencia, sigue generando bastantes billetes gracia a sus videojuegos, parques temáticos, memorabilia y sus 10 películas a la fecha (la número 11, ya confirmada, estrenará el próximo año).

La Pasión de Cristo Fecha: 25 de febrero 2004 Recaudación mundial: $612,060,372 Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, estamos ante la película clasificación R (sólo para adultos) más taquillera de la historia. Eso hasta que estrenó este año Deadpool & Wolverine. El filme presenta las últimas horas de vida de Jesucristo, según lo escrito en La Biblia. Entre otro récord, es la película cristiana y la cinta independiente más taquillera de la historia, y recibió tres nominaciones al Óscar (Maquillaje, Cinematografía y Música Original). Curiosamente, fue odiada por los críticos, quienes la llamaron "ridículamente violenta". Y por si no lo sabías: el escritor Randall Wallace y Gibson alistan una secuela, enfocada ahora en la resurrección de Jesús. ¿Le llegará a su antecesora?

Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Fecha: 19 de marzo 2004 Recaudación mundial: $73,393,624 La película "rara" de la lista. Y cómo no, si la escribió Charlie Kaufman y la dirigió Michel Gondry. Luego de una dolorosa ruptura, una pareja (Jim Carrey y Kate Winslet) decide borrar los recuerdos de su relación, solo para descubrir que el amor verdadero es difícil de olvidar. ¿Alguna vez se te ha antojado hacer esto? De las películas mejor calificadas por la crítica en este listado, tiene 92 por ciento de "frescura" en Rotten Tomatoes. Además, ganó un Óscar a Mejor Guion Original, muy bien merecido. Sigue siendo relevante y tema de discusión entre los cinéfilos que apenas descubren esta pequeña joya que mezcla romance con ciencia ficción.

Si Tuviera 30 Fecha: 23 de abril 2004 Recaudación mundial: $96,458,118 Una de las comedias románticas más queridas del público, sobre una chica de 13 años a la que se le cumple su sueño de crecer, despertando en el cuerpo de su yo del futuro, a los 30 años. Jennifer Garner y Mark Ruffalo protagonizan como una de las parejas más entrañables del cine de los 2000. Curiosamente, los críticos la amaron en el momento de su estreno, aplaudiendo sus actuaciones y su mensaje de empoderamiento. Fue un éxito de taquilla y en el formato casero, donde arrasó en la venta de DVDs. Su soundtrack también fue muy reconocido, colándose incluso al listado de Billboard 200.

Chicas Pesadas Fecha: 30 de abril 2004 Recaudación mundial: $130,161,094 2004 fue un año que vio nacer varios clásicos de la comedia contemporánea, entre ellos esta historia sobre una tímida chica tratando de encajar en un grupo de adolescentes populares y "pesadas". Lindsay Lohan, Rachel McAdams y Amanda Seyfried vivieron aquí el lanzamiento de sus carreras a la fama mundial. Relevante hasta el día de hoy (todos sabemos que los miércoles se viste de rosa), la cinta, escrita por Tina Fey y dirigida por Mark Waters, inspiró un exitoso musical homónimo en Broadway, el cual fue adaptado al cine con igual impacto a inicios de este 2024, a 20 años de que todos quisimos vernos y sentirnos "¡tan fetch!". Shrek 2 Fecha: 19 de mayo 2004 Recaudación mundial: $932,396,221 Lo que nos lleva a otra secuela igual de importante:

Shrek 2, la película más taquillera del ahora lejano 2004. En esta entrega, el ogro verde conoce a los padres de Fiona y se enfrenta a nuevos desafíos para demostrar que el verdadero amor no tiene forma. Y, de paso, embolsarse millones de dólares en los cines. Su premiere se realizó en el marco del Festival de Cine de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro. Posteriormente, recibió dos nominaciones al Óscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Y su soundtrack se coló en el Billboard 200. Con razón es una de las secuelas más queridas y valoradas de la historia.

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Fecha: 4 de junio 2004 Recaudación mundial: $808,450,729 Hablando de secuelas que superan a sus antecesoras, la tercera parte de la saga del maguito británico dio un giro total a la historia infantil que venía manejando la franquicia, y todo gracias al ojo del mexicano Alfonso Cuarón, quien casi casi fue obligado por Guillermo del Toro para que tomara el proyecto. Los fans no mienten: la consideran una de las mejores películas de Harry Potter, además de la más siniestra y entretenida. La introducción a la historia de Sirius Black (Gary Oldman) es un plus. También nos presentó a nuevos actores y personajes más complejos. Y se volvió la segunda cinta más taquillera del año.

¿Y Dónde Están las Rubias? Fecha: 23 de junio 2004 Recaudación mundial: $113,100,873 Y culminamos con uno de esos ejemplos de películas vapuleadas por los críticos (tiene apenas un 15 por ciento de reseñas positivas en Rotten Tomatoes), cuyas bromas escatológicas ya no encajan con la sociedad actual y que muchos no parecen entender por qué es tan amada mundialmente. La razón: este tipo de comedia extrema y física, con bromas subidas de tono, absurdas y ofensivas, ya no suelen hacerse actualmente, pues no serían "políticamente correctas". Sus imágenes son inspiración de infinidad de memes, stickers y gifs virales, además que es una de las cintas más vistas en la televisión en EU y México.

Diario de una Pasión Fecha: 25 de junio 2004 Recaudación mundial: $118,262,229 Podrá ser en extremo cursi, frustrante y hasta irreal, pero si algo es cierto es que casi todos vieron o al menos saben de la existencia de Diario de una Pasión. Basada en la novela "The Notebook", del escritor Nicholas Sparks, el filme es uno de los tantos que definió la primera etapa de los años 2000. La historia de amor entre Noah (Ryan Gosling) y Allie (Rachel McAdams), desde su juventud hasta sus últimos días, con un giro sentimentaloide hacia el final, rompió millones de corazones y se convirtió en un clásico del género, pese a que los críticos la destrozaron en su momento y no ha envejecido muy bien que digamos.

Spider-Man 2 Fecha: 30 de junio 2004 Recaudación mundial: $789,728,142 Todos sabemos que las secuelas son el pan de cada día en Hollywood, por eso no extraña que en esta lista tengamos varias. Sin embargo, pocas han sido mucho más aclamadas que sus antecesoras, como esta aventura del Hombre Araña, nuevamente dirigida por Sam Raimi. En ella conocimos al Doctor Octopus de Alfred Molina, considerado uno de los mejores villanos del cine de superhéroes, el cual vimos regresar hace poco al multiverso de Marvel. Con su 93 por ciento de "frescura" en Rotten Tomatoes, el filme se agenció el Óscar a Mejores Efectos Visuales, y un lugar en el corazón de los fans.

El Desesperar de los Muertos Fecha: 24 de septiembre 2004 Recaudación mundial: $38,650,415 Considerada como una de las mejores comedias de horror y una de las mejores cintas sobre zombis en la historia, esta disparatada película británica, dirigida por Edgar Wright, creó un culto a su alrededor gracias a su disparatada historia, humor sardónico y cínico, y sus múltiples referencias a la cultura pop. La primera entrega de la llamada Trilogía Cornetto (completada por Hot Fuzz: Súper Policías y Una Noche en el Fin del Mundo) le presentó a Hollywood a la dupla cómica de Simon Pegg y Nick Frost. Con un 92 por ciento de "frescura" en Rotten Tomatoes, el filme volverá muy pronto a los cines en varias partes del mundo para celebrar su 20 aniversario.

Closer: Llevados por el Deseo Fecha: 3 de diciembre 2004 Recaudación mundial: $115,518,219 Dirigida por el mítico Mike Nichols, el filme sigue las complejas relaciones entre dos parejas, explorando la infidelidad y las dolorosas verdades del amor. Su elenco de ensueño, conformado por Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen, engloba una historia desgarradora y puntual que se volvió un clásico inmediato. Escrita por el dramaturgo Patrick Marber y basada en su multipremiada obra de teatro homónima, Closer es una tragedia moderna que, con apenas 27 millones de dólares de presupuesto, entregó un drama adulto que se volvió un éxito de crítica y taquilla. Owen y Portman ganaron un Globo de Oro por sus interpretaciones.

OTROS FILMES QUE CUMPLEN 20 AÑOS Varios cineastas de culto y multipremiados presentaron estos filmes memorables en 2004:

Antes del Atardecer, de Richard Linklater, con Ethan Hawke y Julie Delpy. Hellboy, de Guillermo del Toro, con Ron Perlman y Selma Blair. Golpes del Destino, de Clint Eastwood, con Hilary Swank y Morgan Freeman. Kill Bill: Vol. 2, de Quentin Tarantino, con Uma Thurman y Michael Madsen. Entre Copas, de Alexander Payne, con Paul Giamatti y Thomas Haden Church. Los Increíbles, de Brad Bird, con las voces de Samuel L. Jackson y Holly Hunter. Collateral, de Michael Mann, con Tom Cruise y Jamie Foxx. El Aviador, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett. Anchorman: La Historia de Ron Burgundy, de Adam McKay, con Will Ferrell y Christina Applegate. El Increíble Castillo Vagabundo, de Hayao Miyazaki.