Los posibles candidatos para dirigir la Conade en caso de salir Gueva

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio, la doctora tendrá que organizar su gabinete legal y ampliado, en este último está involucrado la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que actualmente rige Ana Gabriela Guevara.

La continuidad de la exvelocista está en duda, ya que, de momento ni Ana, ni Claudia han señalado si continuará con este cargo.

Esto abre la posibilidad de que existan candidatos para ocupar dicho puesto, algunos de los nombres que han surgido en las últimas semanas son el de Rommel Pacheco, quien tras finalizar su etapa como clavadista de alto rendimiento incursionó en la política, aunque iniciar como diputado por parte del PAN, podría ser un punto en su contra, ya que fue hace unos meses cuando dejó dicho partido para militar por Morena.

Óscar del Cueto García, es otro de los nombres que estarían en la mesa, es ingeniero en sistemas, su relación en el deporte es ser extaekwondoín, pero su carrera ha sido basada como servidor público, aunque en los últimos meses en sus redes sociales ha publicado distintos mensajes apoyando a los deportistas mexicanos que acudirán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otros de los nombres que estarían como opción son Moisés Muñoz, exportero y comentarista de Televisa, quien estuvo muy de cerca en la campaña de Claudia Sheinbaum con una iniciativa ciudadana para impulsar el deporte.

Además, están María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), o bien, Daniel Aceves, vicepresidente del mismo organismo, quienes no podrían quedar descartados por su presente administración en el COM.