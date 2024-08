Carlos Sansores: Su experiencia en los Juegos Olímpicos

El taekwondoín mexicano tuvo dos oportunidades para subir al podio y sumar una presea más en los Juegos Olímpicos 2024. Falló en ambas.

Con Carlos Sansores como protagonista, la delegación y afición tricolores acariciaron la medalla de bronce, ilusión que desvaneció en segundos el marfileño, Cheick Salla Cisse.

En un duelo cerrado, el taekwodoín africano cumplió con su papel de favorito en el tatami y se levantó con el triunfo (2-1).

"Tristemente, no di el resultado. Lo único que puedo decir es que dedico la participación a mi familia y a todos los mexicanos, siempre los voy a estar representando", comentó Sansores.

Carlos, quien vivió su segunda experiencia olímpica, elogió las virtudes de su rival y la capacidad de anular sus ofensivas en momentos importantes del combate por el bronce.

"Sabíamos que el rival de Costa de Marfil era bastante fuerte. Le di la vuelta en el segundo [round] y ya al final me llegó la motivación, no tenía nada que perder y fui a buscar los puntos, pero fue todo lo contrario y con un último punto ganó", lamentó.

Con el resultado todavía a flor de piel y el dolor por no lograr su meta, el taekwondoín mexicano dejó en el aire su continuidad deportiva, aclarando que vendrán nuevas generaciones.

"Más adelante, el taekwondo dará otra medalla olímpica para México. Quizá ya no estaré, pero ya van dos ediciones que no se consigue medalla y eso no es bueno. Estoy seguro de que habrá un prodigio en el país", finalizó.