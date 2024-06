Los ´retoños´ continúan con legado de su padre

CIUDAD DE MÉXICO



El beisbol es un deporte que se hereda de generación en generación.

Fuera del diamante hay padres e hijos que son cómplices y apoyan a la misma novena, en otros casos, se olvida el parentesco al usar franelas de distintos equipos, así que no queda otra opción que declararse la guerra.

Dentro del juego hay historias de peloteros talentosos que dejaron sus nombres escritos en las Grandes Ligas y sus retoños se encargaron de continuar con el legado, como sucedió con Vladimir Guerrero Alvino.

El dominicano debutó en la Gran Carpa el 19 de septiembre de 1996 con Expos de Montreal, se integró como miembro del Salón de la Fama en 2018, fue nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010), ganador del Bate de Plata en ocho ocasiones (1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2010) y rey del Home Run Derby de 2007.

Su sucesor, Vladimir Guerrero Jr., empieza a construir el camino del éxito, y al igual que el monarca de la familia, ya ganó el festival de cuadrangulares en 2023 portando los colores de los Azulejos de Toronto.

"No sabía que cuando te di mi nombre, también te daría mi swing, incluso mi amor por el juego. Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío.

Nunca has perdido el enfoque, nunca has perdido la paciencia y tu alegría nunca, nunca se ha desvanecido, por eso estás aquí y por eso te quedarás, no por mi nombre o mi swing, sino por tu elección para jugar todos los días", expresó Vladimir Sr. en una carta que envió a su hijo.

Los Bonds

Bobby -debutó con San Francisco en 1968- y Barry Bonds -comenzó su sueño en 1986 con los Piratas de Pittsburgh- son la clara representación del dicho "de tal palo, tal astilla", pues entre los dos suman 4 mil 835 juegos disputados y mil 94 jonrones.

Además, son los únicos peloteros que conectaron al menos 20 vuelacercas y registran 20 estafadas en 10 campañas diferentes.

Los Griffey

Ken Griffey padre y Ken hijo cumplieron una de sus metas al compartir los vestidores de los Marineros de Seattle de 1990 a 1991.

Una de las anécdotas que marcó a la familia Griffey fue que el monarca y el heredero pegaron jonrones al hilo en el enfrentamiento ante los Angelinos el 14 de septiembre de 1990.

En conjunto alcanzaron la cifra de 782 vuelacercas, 630 cortesía de Jr.

Los Tatis

Fernando Tatis Sr. siempre será recordado por aquellos dos Grand Slams que conectó en el juego frente a los Dodgers de Los Ángeles.

Fue en aquella temporada de 1999 que el dominicano formaba parte del roster de Cardenales de San Luis y en la tercera entrada tronó el madero con casa llena en dos ocasiones.

Su hijo Fernando ya tiene un amplio historial con los Padres de San Diego, registrando 119 jonrones.