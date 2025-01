Se desvanecen en el capitolo: ´Borran´ evidencias de la insurrección

Por: MARY CLARE JALONICK/AP

En el Capitolio, los recordatorios de la violencia son cada vez más difíciles de encontrar.

Las cicatrices en las paredes han sido reparadas. Las ventanas y puertas que los alborotadores rompieron han sido reemplazadas. Y no hay placa, exhibición o remembranza de ningún tipo.

Los legisladores rara vez mencionan el ataque, y muchos republicanos intentan restarle importancia al repetir las afirmaciones del presidente electo, Donald Trump, de que los reportes de la rebelión de ese día son exagerados y que los alborotadores son víctimas.

En cierto modo, es como si la insurrección del 6 de enero de 2021, que sacudió los cimientos de la democracia estadounidense, nunca hubiera sucedido.

"Ha sido borrada", dijo el senador Peter Welch, demócrata de Vermont. "Los ganadores escriben la historia y Trump ganó. Y su versión es que fue una reunión pacífica. Obviamente, es completamente falsa".

Si Trump indulta a los alborotadores, como ha dicho que hará después de asumir el cargo el 20 de enero, eso sería "concluir su versión de lo que sucedió con un signo de exclamación", agregó Welch.

Lisa Murkowski, senadora de Alaska que formo parte de los siete senadores republicanos que votaron a favor de someter a Trump a juicio político después del 6 de enero, dijo que "fue un momento muy, muy oscuro". Algunos legisladores, añadió, "realmente quieren dejar eso atrás".

No obstante, hay diferentes razones para ello

El exsenador republicano Mike Braun, un aliado frecuente de Trump que dejó el Congreso este año y fue elegido gobernador de Indiana, expuso que muchos miembros del partido piensan que el Departamento de Justicia "fue utilizado como arma de manera desproporcionada contra" algunos alborotadores. Agregó que muchos legisladores que estaban en el Capitolio el 6 de enero quieren poner la mayor distancia posible entre ese momento y ahora.

"Creo que todos lo recordamos", dijo Braun. Sin embargo, agregó: "Si comienzas a poner placas, parece que enfatizas aún más la división sobre el tema. Y tal vez el mejor remedio sea simplemente seguir adelante".

La placa que nunca se colocó

El Congreso aprobó una ley en marzo de 2022 para exigir "una placa honorífica que mencione los nombres de todos los agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, el Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia y otras agencias policiales federales, estatales y locales y entidades de protección que respondieron a la violencia que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021".

El arquitecto del Capitolio recibió la orden de obtener la placa en el plazo de un año y colocarla de manera permanente en el frente occidental del edificio, donde ocurrieron los enfrentamientos más violentos.

Pero casi tres años después, no hay ninguna placa. No se sabe por qué ni quién es responsable de ello. Una portavoz del arquitecto del Capitolio remitió las preguntas al funcionario encargado de mantener el orden en la Cámara de Representantes, quien no respondió a las solicitudes de información.

Chuck Schumer, senador de Nueva York y líder demócrata del Senado, y Mitch McConnell, senador de Kentucky y entonces líder republicano del Senado, aprobaron la placa, según un asistente de los líderes del Senado que está familiarizado con el proceso, pero no está autorizado para hablar públicamente del asunto, por lo que declaró bajo condición de anonimato. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también ha mostrado su apoyo. Un portavoz del presidente de la cámara baja, Mike Johnson, no respondió a las solicitudes de comentarios.

La representante Zoe Lofgren, quien encabezó el Comité de Administración de la Cámara de Representantes cuando se promulgó la ley, le escribió a Johnson en mayo para preguntarle por qué no se había instalado la placa. "Si hay una razón para la demora, quedo en espera de cualquier información que pueda compartir al respecto y lo que se está haciendo para solucionarla", añadió Lofgren.

Nunca recibió respuesta

"No se trata sólo de la placa, aunque sí significa algo para los agentes que estaban allí. Pero el hecho de que nadie se preocupe por ellos lo suficiente como para cumplir con la ley y reconocer el sacrificio que hicieron por nosotros y por nuestro país", dijo Lofgren. "A ese servicio a su país se le ha faltado al respeto".

Joe Morelle, quien es ahora el demócrata de mayor rango de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, dijo que negarse a exhibir la placa es parte de un esfuerzo por "negar que el 6 de enero ocurrió y el daño que causó a la fuerza policial del Capitolio de Estados Unidos".

Los agentes que estaban allí

El agente de la policía metropolitana Daniel Hodges, quien luchó contra los alborotadores y fue videograbado gritando cuando lo aplastaban en una puerta que conducía al escenario del cambio de gobierno, manifestó que es "increíblemente ofensivo" que la placa no se haya colocado.

"Es algo increíblemente simple, pero puede significar mucho para tantas personas que lucharon ese día para defender la democracia, defender al Congreso, al vicepresidente y a los empleados", refirió. Añadió que el 6 de enero se ha convertido en un tema político. "No debería serlo", opinó.

Hodges agregó que espera trabajar el día de la toma de posesión presidencial, al igual que los miles de policías que protegerán al presidente y a la ciudad el 20 de enero.

Aquilino Gonell, exsargento de la policía del Capitolio que se jubiló debido a las heridas que sufrió al luchar contra los alborotadores cerca del túnel del frente oeste, dijo que perdió "mi carrera, mi salud" e incluso a algunos amigos y familiares como consecuencia del ataque. Él y Hodges han sido de los pocos agentes policiales que han hablado públicamente sobre su experiencia.

"En retrospectiva, es como si todo hubiera sido en vano", puntualizó Gonell. "Es una traición".

Expuso que desearía que la placa estuviera colocada en el frente oeste para que Trump pudiera verla antes de subir al escenario de la ceremonia de investidura en unas pocas semanas.