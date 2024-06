Investigación del Departamento de Educación arrojan ´luz´ sobre protestas

WASHINGTON

La Universidad de Michigan y la City University of New York no investigaron adecuadamente denuncias de acoso antisemita y antipalestino vinculado a la guerra entre Israel y Hamás, según resultados de una investigación del Departamento de Educación de Estados Unidos anunciados el lunes.

Estas son las primeras pesquisas que arrojan conclusiones, entre varias iniciadas por el Departamento de Educación desde el 7 de octubre, fecha en que Hamás lanzó su ataque sorpresa contra Israel.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento investigó 75 casos de presunta discriminación y acoso en la Universidad de Michigan en base a raíces judías, palestinas o musulmanas.

La pesquisa halló que las respuestas de la universidad no cumplieron con los requisitos contemplados en el Título IX para contrarrestar un ambiente hostil.

En un ejemplo, cuando un estudiante judío reportó que fue criticado por ver una publicación en las redes sociales de un instructor de posgrado sobre temas propalestinos, la universidad le indicó al estudiante que "una resolución formal del conflicto no es el método adecuado en estos momentos" porque el hecho ocurrió en redes sociales.

En otro caso, cuando un estudiante que participó en una protesta propalestina fue llamado un "terrorista", la universidad anunció que había sostenido "círculos reparadores" para abordar el asunto, pero no tomó medidas adicionales.

En su acuerdo de resolución, la Universidad de Michigan accedió a investigar el ambiente en la institución, implementar más entrenamientos y modificar sus políticas en caso necesario. Aceptó además el monitoreo por parte de la Oficina de Derechos Civiles hasta fines del año escolar 2026, reportándole al departamento sus respuestas a futuros incidentes de discriminación.

El departamento anunció además la resolución de nueve denuncias que quedaban pendientes en el sistema educativo de la City University of New York, que databan del año académico 2019-20. Tales incidentes incluían acoso o trato desigual a estudiantes en base a su herencia judía, palestina, árabe, musulmana o surasiática.

El sistema universitario accedió a iniciar o reabrir investigaciones sobre denuncias de discriminación y a darle a la Oficina de Derechos Civiles los resultados y reportarle cualquier acción remedial tomada por la institución. La resolución incluye también más entrenamiento tanto para empleados como para oficiales de seguridad, una evaluación del ambiente universitario y una evaluación independiente de las políticas contra la discriminación.

"Las universidades son símbolos de la libertad de expresión, pero la seguridad de nuestros estudiantes, empleados y docentes es la máxima prioridad", dijo en un comunicado el rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez. "CUNY se compromete a tener un ambiente libre de discriminación y odio y estos nuevos pasos asegurarán que habrá consistencia y transparencia en la manera en que las quejas son investigadas y resueltas".

La Universidad de Michigan no respondió a pedidos de comentario sobre los resultados de la investigación.

Las denuncias de antisemitismo e islamofobia han derivado en investigaciones en más de 100 universidades y distritos escolares, incluyendo Harvard y Yale, colegios comunitarios y escuelas públicas desde Los Ángeles hasta los suburbios de Minneapolis.

Las denuncias varían mucho, pero todas acusan a las instituciones educativas de violar el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en base a raza, color u origen nacional. Las instituciones educativas están obligadas a proteger a los estudiantes de la discriminación y, si no lo hacen, el Departamento de Educación puede imponer penalidades que pueden incluir el cese de subsidios federales.