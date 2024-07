Cierran filas con Harris

Ya ha roto barreras, y ahora Kamala Harris podría romper varias más después que el presidente Joe Biden puso fin abruptamente a su candidatura a la reelección y la respaldó.

Harris es la primera mujer y la primera persona negra o de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo de vicepresidenta. Si se convierte en la candidata demócrata y derrota al candidato republicano, Donald Trump, en noviembre, será la primera mujer en ocupar la presidencia estadounidense.

Biden dijo el domingo que elegir a Harris como su compañera de fórmula fue "La mejor decisión que he tomado" y la respaldó como su sucesora en la contienda.

"Demócratas: es momento de unirse y vencer a Trump", escribió en X. "Hagámoslo."

Harris describió la decisión de Biden de hacerse a un lado como un "acto desinteresado y patriótico", y enfatizó que el presidente estaba "poniendo al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo".

"Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente, y mi intención es obtener y ganar esta nominación", afirmó Harris.

"Durante el último año viajé por todo el país hablando con los estadounidenses sobre la opción clara en esta elección trascendental".

Destacados demócratas siguieron el ejemplo de Biden y cerraron filas rápidamente en torno a Harris el domingo. Sin embargo, su nominación no es un hecho y ha habido sugerencias de que el partido debería celebrar una "miniprimaria" ultrarrápida para considerar a otros candidatos antes de su convención en Chicago el próximo mes.

Una encuesta reciente del AP-NORC Center for Public Affair Research reveló que alrededor de seis de cada 10 demócratas creen que Harris haría un buen trabajo como presidenta. Aproximadamente, dos de cada 10 demócratas no creen que ella lo haría bien, y otros dos de cada 10 dicen que no podrían decirlo.

NO ES APTO BIDEN, QUE RENUNCIE: TRUMP

Donald Trump reaccionó al abandono de la carrera presidencial de Joe Biden y lo tachó de "corrupto" y como alguien que "nunca fue apto" para el puesto, pero él remediará todo "el daño" realizado en el mandato del demócrata.

"El corrupto Biden no era apto para postularse para Presidente, y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue! sólo alcanzó el cargo de Presidente con mentiras, Fake News y sin salir de su sótano.

Todos los que lo rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser Presidente, y no lo era", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

El expresidente dijo que, de llegar a la Casa Blanca, remediará todo lo que definió como "daños" del actual Gobierno estadounidense, en especial el problema de la migración en la frontera con México.

"Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestra frontera, totalmente sin control ni investigación, muchos de ellos provenientes de prisiones, instituciones psiquiátricas y de un número récord de terroristas.

Sufriremos mucho a causa de su Presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente", finalizó.

Previamente, en una llamada con CNN, Trump dijo que Biden pasará a la historia como "el Peor Presidente" y dijo que Kalama Harris será más fácil de derrotar en las elecciones de noviembre.

(Con información de Reforma).

TIENE VENTAJA CON SUS RIVALES

Antes del respaldo de Biden, Harris era ampliamente considerada la favorita para reemplazarlo en la boleta. Con su experiencia en política exterior y el reconocimiento de su nombre a nivel nacional, tiene una ventaja sobre posibles rivales, entre ellos el gobernador de California, Gavin Newsom; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Harris buscará evitar el destino de Hubert Humphrey, quien como vicepresidente ganó la nominación demócrata en 1968 luego que el presidente Lyndon Johnson decidiera no buscar la reelección en medio del descontento nacional por la guerra de Vietnam. Humphrey perdió ese año ante el republicano, Richard Nixon.

Nixon dimitió en 1974 a causa del escándalo "Watergate" y fue sustituido por el vicepresidente Gerald Ford, quien nunca ganó un mandato en un proceso electoral.