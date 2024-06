De luto la música texana: Muere Johnny Canales

Monterrey, N.L.- La música texana está de luto con la lamentable noticia del fallecimiento del legendario presentador de televisión Johnny Canales a la edad de 77 años tras sufrir un infarto provocado por el deterioro de su salud que venían padeciendo desde hace más de una década.

La muerte del pionero e impulsor de nuevos artistas tanto de la corriente texana como norteña, recordado por su icónica frase "You got it, take it away!", fue confirmada por su viuda Nora Canales, quien señaló que su esposo falleció a las 23:55 horas de ayer en Corpus Christi.

"Falleció anoche. Su corazón se cansó Su corazoncito ya dio lo que dio", con estas palabras Nora Canales informó el deceso de su compañero de vida y del programa El Show de Johnny Canales .

.

FAMOSOS LO LAMENTAN

La noticia de la muerte del conductor trascendió esta mañana y conmocionó al medio grupero, pues famosos como Ramón Ayala, Jennifer Peña, Pete Astudillo, Juan Villarreal y Los Cachorros, Control y Michael Salgado, entre muchos otros, hicieron llegar sus condolencias a la familia Canales con llamadas y mensajes a través de redes sociales.

Con su programa musical El Show de Johnny Canales, transmitiendo desde el Valle de Texas, Juan José Canales, nacido en General Treviño, Nuevo León, generó una plataforma para proyectar a artistas texanos como la misma Selena Quintanilla, a quien presentó siendo una niña de 13 años.

"Por muchos años de la carrera de Selena hicimos presentaciones en el show de él; desde que Selena tenía unos 12 ó 13 años", dijo Abraham Quintanilla en entrevista con Grupo Reforma.

"En casi toda la carrera de Selena hicimos presentaciones en el show de él. Johnny es nacido en México, pero fue creado aquí, a unas 15 ó 20 millas cerca de Corpus Christi, y la mayoría de lo que él manejaba era música de Texas", añadió el papá de la estrella latina Selena.





APORTACION AL MOVIMIENTO TEXANO

Por su aportación al movimiento texano, Canales fue querido y respetado en el gremio.

"Oh, sí, naturalmente que sí. Lo vamos a sentir mucho. Todo el mercado texano, la música texana, lo va a echar de menos a Johnny, naturalmente. Estamos muy agradecidos con lo que él hizo por la música".

En el 2007 Johnny sufrió una operación a corazón abierto y en el 2008 padeció un derrame cerebral, de acuerdo a información de su esposa.

"Y así estuvo malito de su corazoncito", indicó Nora, quien permaneció al lado de Johnny por 29 años. Desde México también realizó grabaciones de su programa con conjuntos de la llamada onda grupera en la década de los 90.

"Johnny trabajó por muchos años, muchísimos, porque empezó desde muy chico", indicó su viuda.

Más adelante se darán detalles de los servicios funerarios para despedir a Canales.

LE FALLA EL CORAZÓN

En el 2007 Johnny sufrió una operación a corazón abierto y en el 2008 padeció un derrame cerebral, de acuerdo a información de su esposa Nora Canales, quien informo que ultimamente estuvo mal de su corazón que finalmente se detuvo.