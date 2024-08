Advierte Ken Salazar sobre elección directa de jueces

El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que el esquema de elección directa de jueces propuesto en la iniciativa de reforma judicial de AMLO, no es buen modelo, pues es igual al sistema en Texas.

"En el Estado de Texas, para hacer comparación, hay elección directa, donde salen los jueces a hacer campaña, a levantar dinero, a ser políticos en su esfuerzo para llegar a las cortes", apuntó.

"Ese sistema, para mí (...) no me parece que es buen modelo el del Estado de Texas", aseveró el diplomático durante una conferencia de prensa desde su residencia.

En comparación, como dijo, de los modelos de Colorado y Utah, donde hay elecciones, pero de "retención" de jueces cada determinado número de años.

No obstante, enfatizó que la decisión final la tomará el Congreso y no está en posición de decirle al Gobierno de México ni a los legisladores qué deberían hacer al respecto.

-Hay expertos que dicen que elegir a jueces de manera directa le abre la puerta, por ejemplo, al financiamiento del narcotráfico ¿Es un temor que tienen?, se le preguntó.

"Mira, el temor que tengo yo es el ejemplo que veo en Texas, de la manera que se eligen los jueces en ese estado, porque ahí sí los jueces tienen que salir a campaña, levantar recursos", respondió.

"Todavía no sé cuál va a ser el detalle, el propósito aquí en México, eso lo va a trabajar el Congreso en los días que vienen, pero ojalá que se vayan a un sistema... sí pueden tener elección como tenemos nosotros en Colorado", expuso.

Las elecciones "de retención", agregó, permiten poner "la luz" a los jueces que no están haciendo bien su trabajo, o que enfrentan problemas, y eventualmente removerlos.

"En inglés se dice 'accountability', me parece que eso es lo que (se) busca, y siempre celebrando lo que queremos hacer: tener una democracia en los Estados Unidos y México compartida", refirió.

"Tener una certidumbre en las cortes, el Poder Judicial. Pero también aprendiendo que las cosas de allá de acá están perfectas".Ejes de fortalecimiento del PJSalazar dijo que, con todo respeto a la soberanía de México, hay que fortalecer al Poder Judicial en rubros como la duración de los procesos, el número de ministros y la disciplina judicial.

"Y eso, me parece, ojalá vaya a pasar. Yo veo una oportunidad de hacer cosas buenas, eso será en el detalle obviamente, ya cuando comience el Congreso a determinar y votar esas cosas, será la responsabilidad de México", expresó.

El Embajador consideró que, al igual que en Estados Unidos, se requiere poner límites a la temporalidad de los procesos para evitar que capos como el Z-40 o el Z-42 lleven una década "sin decisión judicial", a pesar de estar sujetos a proceso de extradición.

En segundo lugar, mencionó la posibilidad de reducir el número de ministros de la Corte, de 11 a 9, y en tercero, el establecimiento de un "cuerpo de disciplina" judicial.

"Eso también me parece para mí una buena idea, eso se requiere también en los Estados Unidos; esos tres propósitos me parece que es parte del debate que vamos nosotros, en este mismo momento, (a dar) en los Estados Unidos", añadió.

"Me parece muy claro que quieren los mexicanos tanto como los Estados Unidos llegar a un Poder Judicial que esté más fortalecido, que sea independiente, que no tenga corrupción, donde hay disciplina para jueces".'No hay contrato con MCCI'Por otra parte, el Embajador afirmó que ni el Gobierno de Estados Unidos ni la USAID tienen "contrato" con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Salazar fue cuestionado sobre la nota diplomática revelada por AMLO y enviada por la Cancillería a EU, en la que el Gobierno de México se queja del financiamiento a MCCI. "Miren, recibí el oficio oficial (sic) de esa información, todo lo que yo les puedo informar es que no hay contrato que tenemos los Estados Unidos o la USAID con MCCI", expresó.

El diplomático no hizo ningún otro comentario sobre el tema, ya que la conferencia fue sobre el caso "Mayo" Zambada y la reforma judicial en México.

Esta semana, el Presidente López Obrador volvió a acusar a MCCI de ser una organización "golpista" financiada por el Gobierno estadounidense.

"Darle dinero a esta organización es injerencia, es una intromisión, es violatorio de nuestra Constitución. Es una organización golpista, reaccionaria y le da dinero el Gobierno de EU", reprobó el 15 de agosto.

Este viernes, López Obrador reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores envió otra nota diplomática a EU por dicho financiamiento, ya que en 2021, dijo, "no le hicieron caso".