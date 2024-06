Consideran demócratas reemplazar candidato

WASHINGTON, DC.- El débil desempeño del Presidente estadounidense, Joe Biden, en el primer debate de cara a la elección del 5 de noviembre frente su contrincante republicano, el ex Mandatario Donald Trump, desató máxima alarma en el Partido Demócrata, llevando incluso a hablar de su reemplazo como candidato.

Considerado como un escenario impensable, la potencial sustitución de Biden como abanderado presidencial de los demócratas comenzó a cobrar fuerza en los primeros minutos del debate de anoche en Atlanta organizado por la cadena CNN, cuando con una voz ronca del mandatario de 81 años no lograba hilar ideas.

"Este es un momento de nivel de DEFCON 1", dijo a la cadena MSNBC David Plouffe, el director de la exitosa campaña presidencial de Barack Obama en 2008, haciendo referencia al nivel máximo de emergencia usado en contextos militares para describir el mal desempeño del Presidente.

De acuerdo con dos fuentes de la campaña de Biden citadas por la cadena CBS, Biden sufría de un resfriado anoche. Esto después de pasar casi una semana en prácticas de debate en la residencia campestre de los Mandatarios de Camp David en Maryland.

"Creo que los demócratas pasarán 24, 48 o 72 horas en un estado de crisis. Este fue obviamente un momento significativo. Fueron los 90 minutos más importantes de la campaña (presidencial) Y por lo tanto, es un momento, una oportunidad perdida", añadió Plouffe sobre las fallas de Biden.

De forma unánime, las mesas de discusión post-debate en las cadenas televisivas estadounidenses como CNN, MSNBC y Fox News dieron a Biden como el perdedor del primer debate presidencial a poco más de cuatro meses de lo que según sondeos será una muy apretada elección ante Trump.

"Joe Biden tuvo un desempeño en el debate realmente decepcionante. No creo que haya otra forma de analizarlo. Su mayor problema era demostrar que tenía la energía y la resistencia, y no lo hizo", indicó a la cadena CNN Kate Bedingfeld, ex directora de comunicación de Biden en la Casa Blanca.

A pesar de que él mismo tiene solo tres años menos que Biden, el ex Mandatario Trump a sus 78 años había pasado meses subrayando la fragilidad de Biden y apenas el sábado pasado en un mitin en Filadelfia había asegurado que el demócrata no tenía la fuerza física para debatir y necesitaría estimulantes.

"Ya no te puedes recuperar de esto. No puedes estar en un escenario donde decenas de millones de estadounidenses te miran y salir con las manos vacías. Y eso es lo que pasó (con Biden) esta noche", apuntó Chris Wallace, un veterano conductor de televisión durante la transmisión de la CNN.









NOMBRES DE CANDIDATOS

En redes sociales, diversos comentaristas comenzaron incluso a sugerir nombres de potenciales reemplazos de Biden en incluyendo el de la Vicepresidenta Kamala Harris, el del Gobernador de California, Gavin Newsom, así como el de la Gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

A pesar de que la elecciones primarias en diversos estados ya ocurrieron, los delegados demócratas a la Convención Nacional del partido a celebrarse en Chicago el próximo agosto no tienen una obligación legal de permanecer fieles a Biden, lo que abriría la posibilidad de un potencial reemplazo.