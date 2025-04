Todo lo que perdió Dani Alves en el camino tras su proceso legal

Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual y de inmediato inició su camino para recuperar las cosas que perdió en el camino, aunque también la emprendió contra otros que formaron parte de su vida futbolistica.





CONTRATOS CON PATROCINADORES

Dani Alves era considerado uno de los jugadores más mediáticos del futbol mundial, se le conoció por sus 43 títulos con clubes como Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y la Selección de Brasil, pero luego de que entró a la cárcel el 20 de enero del 2023, acusado de agredir sexualmente a una mujer el 30 de diciembre del 2022 en la Discoteca Sutton, su vida se derrumbó.

Pumas dio por terminado su contrato, dejó de percibir 300 mil euros mensuales, la empresa de apuestas deportivas 1xPartner lo dejó fuera de sus planes, la compañía de seguros y servicios financieros Hygia Saúde, rompió de manera unilateral el vínculo comercial que mantenía con el futbolista y la marca de ropa Ethika también puso pausa a su patrocinio.





FAMILIA

Aunque inicialmente su ex esposa, Dinorah Santana y madre de sus dos hijos, Victoria y Daniel, le dio el respaldo, acudió en varias ocasiones a visitarlo al Centro Penitenciario Brian II y mantuvo la relación comercial que tenían, poco a poco el tema se fue desgastando.

Santana se mudó a Barcelona para avalar el arraigo familiar de Alves, los niños dejaron su vida en Brasil y sufrieron de bullyng en el colegio.

La ex mujer denunció que el jugador dejó de ver a sus hijos el 6 de mayo del 2023 y reveló que los abogados le decían todo lo que debía declarar y ya no estaba dispuesta a seguir la farsa.

"Yo estoy con medicación y para mí ha muerto", declaró y abandonó al jugador.





EQUIPO

La carrera de Dani Alves quedó inconclusa sin poder darle un cierre como lo había soñado. Se contrató con Pumas en el 2022 para estar activo y ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar. Luego de su participación regresó con los auriazules y planeaba jugar 6 meses más para dar por terminado su ciclo como futbolista.

Se presentó el problema en la Discoteca Sutton, fue castigado por los universitarios, pues tardó en reportarse, alargó sus vacaciones y no pudo cumplir su contrato, ya que fue aprehendido en Barcelona y encarcelado.





CARRERA Y APELACIÓN

Aunque Dani Alves fue absuelto, su carrera quedó manchada, la gente no le cree y por más que ha luchado por reivindicar su nombre, el ex jugador del Barcelona no volverá a ser el mismo.

La Fiscalía de Cataluña apelará la sentencia de absolución, las autoridades fiscales presentarán el recurso de casación -que tiene por objetivo anular una sentencia judicial por contener una incorrecta aplicación de la ley- ante el Tribunal Superior de Justicia.

La abogada de la denunciante, Ester García, espera que la víctima esté en condiciones de enfrentar la continuación del proceso, pues se encuentra desgastada emocionalmente





INICIA DEMANDAS

Dani Alves anunció una serie de demandas en contra de Pumas, molesto porque el equipo llevó el tema ante el TAS y solicitaban 5 millones de indemnización por haber incumplido con los contratos que tenía con los socios comerciales del equipo.

El brasileño les reviró y procederá legalmente por daño moral, buscando una compensación por 2 millones de dólares, presentará una denuncia penal por difamación y una demanda laboral por despido injustificado, en la que intentaría el pago de salarios caídos.