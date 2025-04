Todo lo que debes saber sobre los aranceles de Trump

WASHINGTON

Después de semanas de anticipación y especulación, el presidente Donald Trump cumplió con sus amenazas de aranceles esta semana al declarar un impuesto base del 10% sobre las importaciones de todos los países y tasas arancelarias más altas para docenas de naciones que tienen superávits comerciales con Estados Unidos.

Los mercados globales se desplomaron el día después del anuncio y luego cayeron aún más cuando China anunció que tomaría represalias con aranceles iguales.

Al anunciar lo que ha llamado aranceles recíprocos, Trump estaba cumpliendo una promesa de campaña al aumentar los impuestos sobre bienes extranjeros para reducir la brecha con los aranceles que, según la Casa Blanca, otros países imponen injustamente a los productos estadounidenses.

Las tasas más altas de Trump afectarían a las entidades extranjeras que venden más bienes a Estados Unidos de los que compran. Pero los economistas no comparten el entusiasmo de Trump por los aranceles, ya que son un impuesto a los importadores que generalmente se traslada a los consumidores. Sin embargo, es posible que los aranceles recíprocos puedan llevar a otros países a la mesa de negociaciones y lograr que reduzcan sus propios impuestos a la importación.

The Associated Press solicitó sus preguntas sobre los aranceles recíprocos. Aquí hay algunas de ellas, junto con nuestras respuestas:

¿Qué intenta lograr Trump con sus aranceles?

A menudo no está claro cuál es el objetivo del presidente, lo que aumenta la incertidumbre en torno a sus guerras comerciales. Ha dado diferentes razones para sus amplios impuestos a la importación, a veces contradictorias.

Trump ha dicho que los aranceles pueden recaudar dinero para el Tesoro, proteger las industrias estadounidenses, atraer fábricas a Estados Unidos y servir como táctica de negociación para que otros países se plieguen a su voluntad, ya sea reduciendo sus propios aranceles o tomando medidas enérgicas contra el flujo ilegal de drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos.

Pero si los aranceles llevan a la ciudadanía a comprar menos importaciones o si llevan a las empresas a reubicar fábricas en Estados Unidos, entonces los ingresos por aranceles caerán, socavando su plan de usarlos como una alternativa generadora de dinero al impuesto sobre la renta.

Trump y sus propios asesores también han ofrecido explicaciones contradictorias.

El presidente dijo el jueves que los gravámenes "nos dan un gran poder para negociar" y estaban persuadiendo a otros países a ofrecer reducir sus propias barreras comerciales. "Todos los países nos están llamando", aseguró Trump. "Esa es la belleza de lo que hacemos. Nos ponemos en el asiento del conductor".

El mismo día, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo a CNBC que los aranceles están aquí para quedarse: La idea es que las empresas produzcan bienes en Estados Unidos, no en el extranjero, reduciendo los déficits comerciales. "Permítanme dejar esto muy claro", declaró. "Esto no es una negociación. Esto no es eso. Esto es una emergencia nacional".

¿Qué es la manipulación de divisas?

La manipulación de divisas ocurre cuando un país empuja deliberadamente el valor de su moneda hacia abajo, lo que hace que las exportaciones de sus empresas sean más baratas en los mercados extranjeros y les da una ventaja competitiva injusta. Puede hacer esto vendiendo su propia moneda y comprando la de otro país, generalmente el dólar estadounidense, en los mercados de cambio extranjero.

Al anunciar amplios aranceles este año, Trump ha acusado a otros países de usar esta táctica para obtener una ventaja injusta sobre las empresas estadounidenses. China, en particular, fue notoria durante años por manipular su moneda a la baja para impulsar las exportaciones. Pero en noviembre pasado, el Departamento del Tesoro de la administración Biden concluyó que "ningún socio comercial importante de Estados Unidos" había manipulado su moneda para obtener una ventaja injusta en el año fiscal que terminó en junio de 2024.

El estatus del dólar estadounidense como "moneda de reserva" mundial, utilizada mucho más que otras en el comercio global, tiende a mantener su valor alto, lo que puede poner a los exportadores estadounidenses en desventaja.

¿Cómo se calcularon los aranceles impuestos por Trump? ¿Realmente tienen otros países aranceles tan altos?

Según la administración Trump, los aranceles y barreras comerciales de la Unión Europea contra Estados Unidos equivalen a un arancel del 39% sobre los bienes estadounidenses, mientras que los de China, dice, son del 67%, y los de India del 52%.

Esos son mucho más altos de lo que dicen otras fuentes. La Organización Mundial del Comercio sitúa los aranceles promedio de la UE sobre todas las importaciones en un 2,7%, los de China en un 3% y los de India en un 12%.

La administración Trump dice que está incluyendo la manipulación de divisas, los subsidios gubernamentales y otras barreras al comercio en sus cálculos. Trump indicó el miércoles que estaba siendo "amable" y cobrando la mitad de lo que otros países cobran a Estados Unidos. Así que Estados Unidos impondrá a partir del 9 de abril aranceles del 20% sobre las importaciones de Europa, del 26% sobre India y del 34% sobre China. Para China, eso es además de otros aranceles, lo que significa que algunos bienes chinos enfrentarán aranceles de hasta el 79%.

Muchos países toman otras medidas además de los aranceles para restringir el acceso a sus mercados. La UE, por ejemplo, restringe las importaciones de carne de res tratada con hormonas de Estados Unidos. Y el gobierno de Washington se ha quejado durante mucho tiempo de que China no protege la propiedad intelectual, como el software hecho por empresas estadounidenses.

Aun así, esos factores no explican cómo la administración llegó a cifras tan altas para los aranceles de otros países. En cambio, la Casa Blanca dice que hizo un cálculo simple: tomó el tamaño del desequilibrio comercial de cada país en bienes con Estados Unidos y lo dividió por cuánto importa Estados Unidos de esa nación.

Luego tomó la mitad de ese porcentaje y lo convirtió en la nueva tasa arancelaria.

¿Los aranceles recaudados por Estados Unidos van al Fondo de Ingresos Generales? ¿Puede Trump retirar dinero del fondo sin supervisión?

Los aranceles son impuestos sobre las importaciones, recaudados cuando los bienes extranjeros cruzan la frontera por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. El dinero, alrededor de 80.000 millones de dólares el año pasado, va al Tesoro de Estados Unidos para ayudar a pagar los gastos del gobierno federal. El Congreso tiene la autoridad para decir cómo se gastará el dinero.

Trump, apoyado en gran medida por los legisladores republicanos que controlan el Senado y la Cámara de Representantes, quiere usar el aumento de los ingresos por aranceles para financiar recortes de impuestos que, según los analistas, beneficiarían desproporcionadamente a los ricos. Específicamente, quieren extender los recortes de impuestos aprobados en el primer mandato de Trump y que en gran medida están programados para expirar a fines de 2025. La Tax Foundation, un grupo de expertos no partidista en Washington, ha encontrado que extender los recortes de impuestos de Trump reduciría los ingresos federales en 4,5 billones de dólares de 2025 a 2034.

Trump quiere aranceles más altos para ayudar a compensar la menor recaudación de impuestos. Otro grupo de expertos, el Tax Policy Center, ha dicho que extender los recortes de impuestos de 2017 proporcionaría un alivio fiscal continuo a los estadounidenses de todos los niveles de ingresos, "pero los hogares de ingresos más altos recibirían un mayor beneficio".

¿Qué tan pronto subirán los precios como resultado de la política arancelaria?

Depende de cómo respondan las empresas tanto en Estados Unidos como en el extranjero, pero los consumidores podrían ver un aumento general de los precios dentro de un mes o dos después de que se impongan los aranceles. Para algunos productos, como los productos agrícolas de México, los precios podrían subir mucho más rápidamente después de que los aranceles entren en vigor.

Algunos minoristas estadounidenses y otros importadores pueden absorber parte del costo del arancel, y los exportadores extranjeros pueden reducir sus precios para compensar los aranceles adicionales. Pero para muchas empresas, los aranceles que Trump anunció el miércoles, como el 20% sobre las importaciones de Europa, serán demasiado grandes para absorber por sí solos.

Las empresas también pueden usar los aranceles como excusa para subir los precios. Cuando Trump impuso aranceles a las lavadoras en 2018, estudios posteriores mostraron que los minoristas aumentaron los precios tanto de las lavadoras como de las secadoras, aunque no había nuevos aranceles sobre las secadoras.

Una pregunta clave en los próximos meses es si algo similar volverá a suceder. Los economistas temen que los consumidores, habiendo vivido recientemente el mayor aumento inflacionario en cuatro décadas, estén más acostumbrados a los precios en aumento que antes de la pandemia.

Sin embargo, también hay señales de que los estadounidenses, desanimados por el aumento del costo de vida, están menos dispuestos a aceptar aumentos de precios y simplemente reducirán sus compras. Eso podría desalentar a las empresas de aumentar los precios en gran medida.

¿Cuál es la autoridad del Poder Ejecutivo para implementar aranceles? ¿No juega el Congreso ningún papel?

La Constitución de Estados Unidos otorga el poder de establecer aranceles al Congreso. Pero a lo largo de los años, el Congreso ha delegado esos poderes al presidente a través de varias leyes diferentes. Esas leyes especifican las circunstancias bajo las cuales la Casa Blanca puede imponer aranceles, que generalmente se limitan a casos en los que las importaciones amenazan la seguridad nacional o están perjudicando gravemente a una industria específica.

En el pasado, los presidentes generalmente imponían aranceles solo después de llevar a cabo audiencias públicas para determinar si ciertas importaciones cumplían con esos criterios. Trump siguió esos pasos al imponer aranceles en su primer mandato.

En su segundo mandato, sin embargo, Trump ha buscado usar poderes de emergencia establecidos en una ley de 1977 para imponer aranceles de manera más ad hoc. Trump ha dicho, por ejemplo, que el fentanilo que fluye desde Canadá y México constituye una emergencia nacional y ha utilizado ese pretexto para imponer aranceles del 25% sobre los bienes de ambos países.

El Congreso puede buscar cancelar una emergencia que un presidente declare, y el senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia, ha propuesto hacer precisamente eso con respecto a Canadá. Esa legislación podría pasar en el Senado, pero probablemente moriría en la Cámara. Otros proyectos de ley en el Congreso que también limitarían la autoridad del presidente para establecer aranceles enfrentan escasas probabilidades de aprobación también.