Tom Cruise en la nueva Misión Imposible: La Sentencia Final

El segundo explosivo tráiler de Misión: Imposible - La Sentencia Final, revelado este lunes, muestra a Tom Cruise de nueva cuenta arriesgando su vida al estar colgado de aviones y huyendo de explosiones.

Seis meses después del primer avance oficial del filme, las nuevas imágenes de de la octava, y presumiblemente última entrega de la saga de acción, eleva el listón en cuanto a los stunts que el histrión realiza en la vida real para entretener a su público.

En este tráiler, junto con las constantes escenas llenas de acción, varias citas ominosas parecen marcar el tono de la película, que se estrenará en cines el próximo 22 de mayo.

"Si queremos salvar al mundo del abismo, tenemos que lidiar con él", advierte un personaje. "Tu equipo ha sido traicionado, Ethan. Todos tus secretos, comprometidos. Todo lo que has hecho ha llevado a esto", señala otra voz.

Sin embargo, la escena que roba la atención es la que muestra a Cruise colgando desde un avión en pleno vuelo, y que se perfila como la joya de la corona de esta nueva aventura.

"Cuando sacas la cara desde un avión, yendo a más de 200 o 210 kilómetros por hora, no estás recibiendo oxígeno. Así que tuve que entrenarme para respirar. Hubo momentos en que me desmayaba físicamente, y no podía volver a la cabina", recordó Cruise en una reciente entrevista con la revista Empire.

Los detalles completos de la historia son un secreto, pero se espera que sea como una especie de despedida de la franquicia, a la vez que dará continuidad a los puntos narrativos abordados en la entrega anterior, como los peligros de la inteligencia artificial.

El elenco que acompaña a Cruise en esta ocasión incluye a Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga, Holt McCallany, Nick Offerman, Hannah Waddingham y Angela Bassett, entre otros.

Escrita por Christopher McQuarrie y Erik Jendresen, Misión: Imposible - La Sentencia Final se estrenará exclusivamente en cines de México el próximo 22 de mayo.