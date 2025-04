Bolsas caen tras amenaza de Trump de escalar guerra comercial

NUEVA YORK. — Las acciones en Estados Unidos están cayendo en un lunes frenético después de que el presidente Donald Trump reafirmara sus aranceles, a pesar de ver cuánto le gustaría a los mercados financieros que hiciera lo contrario.

El S&P 500 bajó un 1,4% en las operaciones del mediodía, tras su peor semana desde que el COVID comenzó a colapsar la economía global en marzo de 2020. El índice, que se encuentra en el corazón de muchas cuentas 401(k) de inversores, ha perdido casi un 20% desde que estableció un récord hace menos de dos meses.

El índice industrial Dow Jones bajó 744 puntos, o un 1,9%, al mediodía, hora del Este, y el compuesto Nasdaq estaba un 1,1% más bajo.

En una mañana cardiaca, el Dow se desplomó hasta 1.700 puntos poco después del inicio de las operaciones, tras pérdidas aún peores en todo el mundo por el temor a que los aranceles de Trump pudieran torpedear la economía mundial. Pero de repente se disparó hasta un salto de casi 900 puntos. El S&P 500 pasó de perder un 4,7% a ganar un 3,4%, lo que habría sido su mayor salto en años.

Los vaivenes sacudieron el mercado cuando una cuenta de la Casa Blanca en X dijo que un rumor que circulaba sobre que Trump estaba considerando una pausa de 90 días en sus aranceles era "noticias falsas". Que un rumor pudiera mover inversiones por valor de billones de dólares muestra cuán desesperados están los inversores por ver esperanzas de que Trump pueda suavizar sus rígidos aranceles, que han iniciado una guerra comercial global.

Sin embargo, en menos de una hora después de ese anuncio de "noticias falsas", Trump amenazó con aumentar aún más los aranceles contra China después de que la segunda economía más grande del mundo tomara represalias la semana pasada con su propio conjunto de aranceles sobre productos estadounidenses.

Es todo un golpe en la cara para Wall Street, no solo por las fuertes pérdidas que está sufriendo, sino porque sugiere que Trump puede no dejarse influir por su dolor. Muchos inversores profesionales habían pensado durante mucho tiempo que un presidente que solía alardear de los récords alcanzados bajo su mandato retrocedería en sus políticas si hacían tambalear al Dow.

El domingo, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que no quiere que los mercados caigan. Pero también dijo que no estaba preocupado por una venta masiva, afirmando que "a veces hay que tomar medicina para arreglar algo".

Trump ha dado varias razones para sus rígidos aranceles, incluyendo traer de vuelta empleos de manufactura a Estados Unidos, un proceso que podría llevar años. El domingo, Trump dijo que quería reducir las cifras de cuánto más importa Estados Unidos de otros países en comparación con lo que les envía.

"Es probable que los recientes aranceles aumenten la inflación y están haciendo que muchos consideren una mayor probabilidad de una recesión", escribió el director general de JPMorgan, Jamie Dimon, en su carta anual a los accionistas el lunes. Es uno de los ejecutivos más influyentes en Wall Street.