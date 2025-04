Análisis detallado de la caída en las ventas de autos por aranceles

La implementación de aranceles a los vehículos no fabricados en Estados Unidos ocasionará una caída de 6.6% en las ventas de automóviles en ese país, de acuerdo con la firma Global Data.

La firma estima que se comercializarán 14.9 millones de unidades en la Unión Americana en 2025, un 6.6% menos que el año anterior, y representando una reducción de 1.2 millones de unidades menos respecto a la previsión de inicio de año cuando se veía poco probable que los aranceles entrarán en operación.

"Asumimos que los aranceles se mantendrán vigentes de forma permanente y será difícil para una futura administración eliminarlos debido a la oposición de los sindicatos.

"Con el tiempo, una mayor localización de producción de vehículos y ajustes en las expectativas del consumidor en cuanto a precios podría ocasionar una recuperación gradual de las ventas, aunque permanecerán por debajo de lo estimado antes de que se aplicarán los aranceles", explicó la firma.

La nueva estimación en ventas incluye todos los aranceles aplicados a la industria automotriz, incluidos los del acero y aluminio, así como para aquellos vehículos que cumplen con la regla de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), pero grabados únicamente en el porcentaje de componentes que no sean de Estados Unidos, y pese a que algunos detalles de cómo serán aplicados estos aranceles aún no se dan a conocer y cuáles vehículos no cumplen con el TMEC.

"Existen riesgos tanto positivos como negativos para el pronóstico, dependiendo de cómo se apliquen los aranceles y de la reacción de los fabricantes y los consumidores, así como de la evolución de la economía en general.

"Por lo tanto, nuestro pronóstico presenta un grado de incertidumbre mucho mayor de lo habitual", agregó la firma.

Bajo el esquema actual de aranceles, hay un riesgo significante para la producción de vehículos en América del Norte, ya que se podrían dejar de fabricar 850 mil unidades este año, un 5.5% menos a lo previsto para 2025.

Y si los aranceles se mantienen hasta 2028, se podrían dejar de fabricar 4 millones de unidades, según el pronóstico de Global Data.