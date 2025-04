Guido Pizarro y la estrategia de Tigres ante el Galaxy

Tigres afrontará un duelo clave frente al Galaxy de Los Angeles, buscando su pase a Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero antes, los felinos deben resolver la falta que gol que los aqueja.

Para Guido Pizarro, estratega de los universitarios, esto se debe a que los auriazules no han comprendido del todo los tiempos de los partidos en los que deben ser más incisivos al ataque.

"Los últimos juegos nos ha faltado comprender los momentos y canales para penetrar o ser más ofensivos. Mañana será clave que desde el minuto uno podamos insistir y eso hemos trabajado en el poco tiempo. Es más un tema de comprensión y entender cuándo es el momento para jugar y cuándo es el momento para ser más ofensivos.

"Todavía no logramos interpretar y me ocupa a mí, qué herramientas darle al equipo para encontrar esos canales. Pero estos juegos nos ha costado esta comprensión de lo que tenemos que hacer, más en el último (en Puebla) porque estaban muy replegados. Pero la pregunta que me hago es ¿qué herramientas les puedo dar para ser más ofensivos?".

Guido sabe de la peligrosidad que representará el Galaxy, que a pesar de ser sotanero en la MLS, solo requiere de un gol de visitante en la cancha del Estadio Universitario, para complicarle la misión a los felinos, quienes necesitan sí o sí ganar para avanzar a la Semifinal durante los 90 minutos.

"Son partidos donde el gol de visita cuenta mucho, entender y tratar de no darles chances al rival, pero lo más importante es nuestro equipo y funcionamiento. En los últimos juegos hemos dejado de hacer lo que veníamos haciendo en ese aspecto, a veces eso conspira un poco para estas situaciones, pero nos ocupa eso, ser más incisivos y tratar de sacar una ventaja desde el primer minuto", apuntó.





Sin ansia por afrontar el Clásico Regio en la misma semana

La presente semana es crucial para Tigres, pues además de jugarse su pase a Semifinales de la Concachampions, también enfrentará el Clásico Regio el próximo sábado, pero Guido Pizarro sabe que él debe de transmitir a sus jugadores que la prioridad en este momento es el duelo contra el Galaxy.

"Tengo entendido y comprendo la importancia de esta semana y del juego de mañana. Sé lo que amerita esta institución y lo que nos jugamos, pero entiendo también que como cabeza de equipo tengo que transmitir a los jugadores que iremos juego a juego y mañana nos ocupa hacer las cosas bien, mejor de lo que veníamos haciendo para competir y después, pensar en el clásico", finalizó.