Bomberos de Mcallen:Reportan pérdida total de una casa siniestrada

El Departamento de Bomberos de la ciudad de McAllen informó que el incendio de una vivienda que comenzó alrededor de la medianoche del domingo en Quince Avenue fue reportado como pérdida total.

El jefe de bomberos de McAllen, Juan Gloria, indicó que la casa sufrió graves daños y que una mujer de 84 años sobrevivió al siniestro registrado en su casa durante la noche cuando estaba durmiendo. De pronto escuché la alarma de humo y me espanté.

"Salí corriendo de la casa asustada", dijo Hermila Balderas cuando fue atendida por los paramédicos.

"Me desperté tosiendo, intenté encender las luces y salí corriendo sin mis zapatos", dijo Balderas."Gracias a Dios no me pasó nada malo. La casa se puede arreglar", dijo .Durante una entrevista que le fue realizada por medio digital, la mujer comentó que estaba durmiendo en el dormitorio trasero cuando escuchó que sonaba una alarma de humo. Dijo que olió el humo y que, aunque el techo se estaba derrumbando, pudo salir corriendo de la casa ilesa."Salí muy asustada y mis vecinos me ayudaron porque vivo sola. Las niñas me ayudaron poniéndome zapatos y una cobija. Les estoy muy agradecida", dijo Balderas.

Balderas dice que fue su vecina Ruth Sánchez quien la ayudó a ponerse a salvo al otro lado de la calle.

Ella planea quedarse con su hija en Austin, mientras sus otros hijos que viven en el Valle del Río Grande trabajan . para reconstruir su casa.