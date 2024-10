Primaria en Río Bravo cumple una semana sin luz

Río Bravo, Tam.

Luego de una falla que se tradujo en el quemado del medidor de la institución por sobrecarga, la primaria Luis Cabrera cumplió una semana sin luz.

Madres de familia alertaron de esta situación, dejando en claro que no llevarán a sus hijos a clases hasta que se restablezca el suministro eléctrico. José Antonio Bustillos, directivo del plantel, indicó que ya se ha pedido reiteradamente a la CFE se instalen los medidores, pero siguen en espera.

"Nos ofreció apoyo el señor Carlos Barrera de la CFE, tenemos la esperanza de que para hoy pueda quedar" restablecido el servicio. Bustillos reveló que, de una población de 439 alumnos, solo acudieron cuatro a clases este miércoles 2 de octubre.

"Nos sugirieron tener dos medidores para dividir la carga", por lo que ya cuentan con dos instalaciones para igual número de acometidas.

Remarcó el director que, no obstante, no hay razón para que los niños falten a clases, pues se fijó el horario de salida a las 12:00 y no a las 12:45 para que no sean presas de las altas temperaturas.