Destruyen casa de una indigente

En redes sociales causó indignación el desalojo de una mujer que vive en indigencia y que por casi dos años, pernoctaba en la vía pública en un tejabán, el cual fue arrasado por persona o personas no identificada (s).

La mujer, quien ya no vive en la vivienda improvisada, hacía su vida en calle Vicente Guerrero, entre avenida Madero y 20 de Noviembre en plana zona Centro, tuvo que dejar el lecho que alguna vez creyó suyo.

La madrugada de este domingo, la lente de EL MAÑANA, se trasladó a ese punto en donde vivía la mujer de entre 55 y 60 años, quien presenta algún padecimiento en sus facultades mentales.

En el sitio, la covacha se ve no solo derrumbada, incluso presenta signos de que fue incendiada con el fin de desalojar a la mujer, de quien se desconoce su nombre, pues no sociabilizaba con nadie y lo más sobresaliente, es que no ejercía la mendicidad.

Incluso Protección Civil no tiene información del paradero de la mujer, de quien se desconoce si resultó lesionada en el atentado contra su morada.

Lo cierto es que nadie ha respondido por esta agresión directa contra una persona vulnerable en condición de calle.