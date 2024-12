Desalojo de migrantes en la orilla del río Bravo

Por: Miguel Jiménez

Matamoros, Tam.- Después de estar viviendo más de un año y medio a la orilla del río Bravo, alrededor de 20 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, guatemaltecos, hondureños y mexicanos, la mañana del miércoles fueron desalojados por el personal del Instituto Nacional de Migración, mientras que las autoridades municipales procedieron a limpiar el área en donde permanecían los campamentos.

La presidenta de la asociación "Ayudándoles a Triunfar", Gladys Cañas Aguilar, comentó que durante el día de ayer por la mañana algunas personas llegaron a las oficinas de esta asociación solicitando el apoyo para que se les buscara un lugar para quedarse, ya que no les dieron opción a dónde dirigirse.

Explicó que estas personas ya tenían más de un año y medio viviendo en este lugar en espera de poder cruzar a los Estados Unidos, mientras que otros, en definitiva, se querían quedar a vivir en este lugar, considerando que ya habían sido deportados por parte de las autoridades norteamericanas, pero la mayoría es porque sigue esperando su cita para llegar al lado americano.

"Nosotros, lo que estamos pidiendo, es que ya no se vuelva a abrir ningún campamento en la ciudad, ya que las personas no merecen vivir en un lugar así en condiciones infrahumanas, en lugares inseguros, peligrosos; hay personas desaparecidas que a la fecha no se han localizado, por eso elevamos las oraciones para que no vuelvan a crearse estos campamentos", dijo.

Pocos migrantes aún vivían en la orilla del río Bravo en un campamento.





SANEARÁN

Por su parte, la dirección de Espacios Públicos dio inicio al saneamiento de esta área verde, esto como parte del rescate que se tiene de la orilla del río Bravo, en donde dichos lugares deben tenerse en condiciones dignas para un lugar de esparcimiento.

El director de esta dependencia, José Tomás Benavides Treviño, comentó que a temprana hora se llegó a levantar todo lo que había en el lugar; entre las cosas habían carpas donde vivían estas personas, colchones y un sinnúmero de basura que generaron.

"En nuestro caso vamos a sanear toda esta área que está a la orilla del río, desde el puente nuevo hasta la entrada al fraccionamiento Río, que es un tramo importante y que utiliza la comunidad como un espacio de relajamiento y diversión sana", dijo.

Destacó que será en un mes aproximadamente cuando se esté concluyendo con todo el saneamiento de esta área verde que está pegada al caudal.

Comentó que han retirado toneladas de basura, además que se tendrá que liberar de la hierba que se ha acumulado a lo largo de la orilla del río.

Aseguró que por lo menos un mes de trabajo se necesita en esta zona para poder rehabilitarla en su totalidad, considerando la cantidad de maleza que ha crecido al paso de los días.