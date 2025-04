Vicente Sánchez confía en Cruz Azul para eliminar al América

Cruz Azul se juega más que un pase a semifinales. Este martes, La Máquina recibe al América en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions Cup, con la misión de dejar atrás las recientes eliminaciones a manos del acérrimo rival y tomar revancha en un escenario internacional. La localía en CU debe pesar como nunca.

El técnico cementero, Vicente Sánchez, se mostró confiado en la capacidad de su equipo para superar a las Águilas y dar un paso más rumbo al título continental.

"Es un partido muy importante para este equipo porque es un torneo internacional que nos abre la puerta a la semifinal. Estamos comprometidos y listos para ir por todo. Tengo un plantel de gran jerarquía, llegamos en un muy buen momento y vamos a demostrarlo", aseguró el entrenador uruguayo.

Y agregó: "Es un juego de 180 minutos, ya jugamos la ida y ahora jugamos la vuelta en nuestra casa, con nuestra gente".

Pese a los antecedentes negativos ante América en partidos de eliminación directa, Vicente Sánchez dejó claro que el enfoque está en el presente y en lo que su equipo puede controlar. Las cosas externas salen sobrando en el campo.

"No me enfoco en lo que no puedo controlar, sólo en lo que está en mis manos. Sé que llegamos en un buen momento. Sabemos que es un juego ante un rival con muchos enfrentamientos en la historia, pero la exigencia de ganar en este equipo es la prioridad. Sabemos lo que nos jugamos".

Para el estratega de La Máquina, el pase a semifinales dependerá de la inteligencia táctica y la contundencia en ataque. Cada jugada y cada cambio que se haga debe plantearse con cautela.

"Hay que ser contundentes y plantear un juego inteligente porque va a ser un partido que se resolverá por detalles", sentenció.