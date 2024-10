Exige Estado cese acoso de Tránsito a turistas

La Secretaría de Turismo en Tamaulipas pidió a las direcciones municipales de Tránsito cesar el acoso en contra de los turistas que visitan el estado, para evitar una mala imagen con los visitantes.

Lo anterior, porque cada periodo vacacional se reciben quejas en contra de los elementos de Tránsito, que se caracterizan por detener a los turistas, generando molestia en las personas que visitan los lugares de sol y playa, zonas naturales y hasta en el centro de los municipios.

El encargado de la promoción turística de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, dijo que se busca evitar esas malas prácticas al recibirse las quejas de operativos antialcohol en la playa Madero, que afecta la imagen del principal punto turístico del estado, al recibir millones de visitantes al año de diferentes estados como Nuevo León, San Luis Potosí, de El Bajío y de otras entidades federativas.

Incluso, adelantó que el alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, le informó que los elementos de Tránsito que incurran en acoso de los turistas serán removidos.

"Tenemos un fin de semana el primer fin de semana con el nuevo gobierno de nuestro amigo Erasmo; no hubo retenes este fin de semana, creo que por ahí él va a tomar cartas en el asunto y van a destituir a sus tránsitos municipales que hagan las cosas de una manera incorrecta; que no sea tan como que perseguir el tema, creo que se va a regularizar este tema, confiamos que va a ser favorable para el turismo, creo que sería muy importante que ningún turista se nos fuera con esta mala imagen", dijo.

La invitación es para todas las corporaciones de seguridad vial en Tamaulipas, en especial en los municipios donde hay mayor vida nocturna y donde hay mayor afluencia de turistas locales y foráneos.

"No, no, no, a ver, los músicos que tengan un poquito de vida nocturna, si tenemos un evento, un congreso, por respetar un poquito, que sean tolerantes. Sí, claro que el propósito de esto es cuidar a la gente y me queda claro que sí hay que hacerlo".

Así como en la capital del estado, donde actualmente se lleva a cabo la "Feria Tamaulipas" 2024, en donde se presentan grupos en vivo en el Centro de Espectáculos que expide bebidas alcohólicas y hay una zona en el recinto ferial donde se permite el consumo de bebidas.

"También aquí en Victoria no es tanto el tema nocturno como lo es en el sur, pero digo, la recomendación es igual, hoy estos días los hoteles están abarrotados por la Feria (Tamaulipas), también tenemos un evento que trae el INDE, los hoteles no hay habitaciones ahorita, entonces creo que es otro tipo de turismo que tenemos aquí en la capital".