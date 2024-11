Catean casa de agresor de Melanie

Por: Erik Huerta

Noviembre 08, 2024 -

Altamira , TAM.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó un cateo en el domicilio de Cristian de Jesús, actualmente prófugo y señalado como responsable de un ataque violento en contra su novia Melanie, quien permanece hospitalizada debido a las graves lesiones sufridas.

El cateo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el pasillo Cerrada Plaza Ceiba, en el fraccionamiento Villas de Altamira, sector La Pedrera.

El cargo dentro de la investigación en curso por este caso ha generado indignación y movilización social, con colectivos y ciudadanos exigiendo justicia para la joven agredida. Las autoridades estatales han ofrecido una recompensa de 200 mil pesos a quienes proporcionen información que conduzca a la captura de Cristian de Jesús.

Además, se han establecido puntos de vigilancia en las fronteras para evitar que el sospechoso pueda evadir la justicia.

Durante el cateo, la vivienda se encontró vacía y existen especulaciones de que familiares cercanos podrían estar ocultando su paradero, lo cual podría tener repercusiones legales.

Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno de Tamaulipas, aseguró que esta administración no descansará hasta localizar al presunto agresor.

Indicó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, el gobierno estatal ha brindado acompañamiento a la familia de Melanie.

"El gobernador y el Gobierno del Estado reprobamos este tipo de acciones, y aplicaremos todo el peso de la ley sobre quienes resulten responsables", señaló Villegas González.

Ante rumores en redes sociales sobre la posible captura del joven médico, el secretario afirmó que continúan las labores para ubicarlo y confió en que pronto se tendrán resultados positivos.

Danna Paola rechaza regalos que le ofrecen por salvar a Melanie.

RECHAZA HEROÍNA REGALOS

Danna Paola, la chica que intervino en la brutal golpiza que recibió Melanie, rechaza todos los regalos que le han ofrecido como muestra de solidaridad y agradecimiento a su valentía.

A través de redes sociales, la joven estudiante de Enfermería en la UAT señala que sólo quiere que su amiga Melanie se recupere y no pretende aceptar ningún regalo, pues puede valerse a malas interpretaciones.

Dijo, pese a que hay quienes la exhortan a que los reciba, venda o rife para obtener fondos que apoyen a la familia de Melanie, "Muchas gracias por lo que me están ofreciendo locales y más gente, pero me da pendiente de que yo acepte esto y me vean disfrutando mientras mi amiga aún se encuentra internada, no me gustaría que se malinterpretara".

Danna se abalanzó sobre Christian para evitar que siguiera golpeando a Melanie a las afueras de un jardín de eventos donde celebraban Halloween.

Ella arriesgó, incluso, su vida por salvar a su amiga, y cuando vio que por fuerza era superada prefirió ir por ayuda, con lo que pudo salvar a Melanie.