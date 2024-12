Actividades y relax en Four Seasons Resort

Por: Agencia Reforma

Diciembre 24, 2024 - 08:00 a.m.

Cada vez son más los viajeros mexicanos que gustan de realizar viajes multigeneracionales en destinos tapizados por la nieve y en los cuales puedan realizar un sinfín de actividades.

Aventura, bienestar, gastronomía, relax y reconectar con la naturaleza son ejes que los trotamundos están pensando en cubrir en sus escapadas y este invierno Four Seasons Resort and Residences Whistler cuenta con una gran selección de experiencias y actividades para gozar.

"Nuestra propuesta de invierno está enfocada en capturar la verdadera magia de Whistler", señala Josef Weichinger, gerente del resort en Four Seasons Whistler.

"Desde aventuras al aire libre hasta acogedoras reuniones llenas de alegría, hemos diseñado cada detalle para que cada momento sea especial", agrega,

En este resort, la temporada invernal no sólo brinda la oportunidad de disfrutar del esquí de clase mundial, sino que también ofrece una amplia gama de experiencias para sumergir a los visitantes en aventuras únicas y momentos de relajación en un entorno espectacular.

Una de las actividades favoritas es el snowshoeing, que permite explorar paisajes nevados utilizando raquetas diseñadas para caminar sobre la nieve con facilidad.

Esta experiencia tiene lugar en Lost Lake, un pintoresco lago rodeado por bosques, ubicado cerca del corazón de Whistler.

Guiados por expertos locales, los visitantes tienen la oportunidad de recorrer senderos cubiertos de nieve al tiempo que disfrutan de increíble vistas panorámicas y obtienen información sobre los antiguos bosques de la región. Esta actividad combina ejercicio con la oportunidad de sumergirse en la tranquilidad del paisaje invernal.

El Squamish Lil'wat Cultural Centre es otro punto destacado, donde los visitantes pueden explorar el rico patrimonio indígena de la región. Embajadores culturales guían recorridos inmersivos que revelan las historias y tradiciones de las Naciones Skwxwú7mesh y Lil'wat7úl, ofreciendo una conexión profunda con la historia y la cultura locales.

Para los amantes de la creatividad, los talleres de grabado en madera y tallado en piedra son una invitación a aprender técnicas tradicionales de la mano de artistas locales. Estas sesiones permiten a los participantes crear recuerdos que reflejan la belleza natural de Whistler y su entorno.

El spa del resort también conecta a los huéspedes con el entorno natural a través de tratamientos inspirados en la región. Entre los más destacados está el facial Double Diamond, que utiliza productos de la colección Blue Diamond de Omorovicza para revitalizar la piel. Este tratamiento incluye péptidos de diamante que mejoran la elasticidad y firmeza, complementados con una mascarilla Diamond Radiance de Knesko enriquecida con colágeno marino, ácido hialurónico y vitaminas, dejando la piel luminosa y renovada.

Por si fuera poco, los sabores de la temporada también forman parte de la experiencia. Delicias como castañas asadas, chocolate caliente servido en el Ski Concierge y el emblemático maple taffy, un dulce canadiense preparado directamente en la nieve, evocan la calidez del invierno. Además, las reuniones alrededor de la fogata del patio para asar malvaviscos y las degustaciones de vinos de Columbia Británica en la recepción del resort ofrecen momentos ideales para compartir y disfrutar.

Mención especial merece la esperada reapertura de The Library by The Macallan y una colaboración exclusiva con Moët & Chandon. Es así como una variedad de propuestas que combinan aventura, creatividad y conexión con la naturaleza están confeccionadas para disfrutar al máximo la magia del invierno.

PARA SABER

Entre las experiencias más exclusivas se encuentra Love is in the Air, una colaboración con Blackcomb Helicopters que lleva a los huéspedes a explorar las imponentes montañas de la Costa de Columbia Británica desde el aire. El recorrido ofrece vistas de glaciares y picos nevados, y, si las condiciones lo permiten, incluye un aterrizaje en un glaciar remoto. Allí, los visitantes podrán disfrutar de un chocolate caliente mientras contemplan el imponente paisaje. En nuestra experiencia volamos con AirCanada desde la ciudad de México a Vancouver y desde esta atractiva urbe Whistler el camino por carretera es de aproximadamente dos horas. Más inspiración en (www.fourseasons.com/whistler; www.aircanada.com; www.whistler.com).