Sí recibió Villanueva ofrecimiento de Sheinbaum

GUADALAJARA, Jalisco.- El Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva sí recibió un ofrecimiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reunión el 11 de octubre pasado.

"Le comenté (a Sheinbaum) que ya íbamos a empezar el proceso de sucesión rectoral y que la ausencia del Rector General antes de eso para mí es impensable, yo creo que hasta que yo no tenga un sucesor o sucesora no me parece lógico que me ausente.

"Sí platicamos que una vez que yo termine con mi responsabilidad, valorar si yo puedo apoyar, me preguntó si yo estoy dispuesto a ayudar en alguna tarea referente a educación, le dije que claro que sí, que terminando mi responsabilidad estoy en total disposición de seguir ayudando y quedamos de platicarlo más adelante", resaltó el Villanueva luego de develar una escultura de su antecesor Raúl Padilla López, en el Centro Cultural Universitario.

Villanueva insistió en que no se habló de nada en concreto, que quedó de platicar nuevamente con Sheinbaum cuando termine su responsabilidad en la casa de estudios.

"Ahorita no puede haber nada en concreto porque yo todavía estoy con esta responsabilidad".

Aunque titubeó cuando se le preguntó sobre un ofrecimiento en concreto en el Gobierno Federal, Villanueva aseguró que sí se abrió la posibilidad.

"La pregunta fue: '¿si estarías dispuesto a que hiciéramos cosas sobre educación a futuro? Le dije, claro que sí, pero así como una invitación en concreto, algo, todavía no, pero yo sí le manifesté mi disposición en algo que tenga que ve con educación", aceptó Villanueva.