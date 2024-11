Reforma Judicial: Sólo aceptan ir a las urnas 33 juzgadores

* Por considerar que terminaron su ciclo en la Suprema Corte, ocho integrantes del máximo tribunal, conformado por 11, renunciaron de manera conjunta a sus puestos. * Su renuncia se hará efectiva hasta el 31 de agosto de 2025, pero fue anunciada para ratificar que no participarán en el proceso electoral del próximo año que renueva la Corte. * Los ministros que enviaron sus cartas de renuncia al Senado fueron Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Jorge Pardo, Javier Laynez, Margarita Ríos y la presidenta Norma Piña. * El ministro Luis María Aguilar termina su periodo en un mes, sin embargo, también envió una misiva en la que declinó participar en el proceso. * Quienes no renuncien tienen pase automático como candidatos en las elecciones de nuevos Ministros. * Las Ministras que no renunciarían son las afines a la 4T: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz. * Al presentar su renuncia como Ministra, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que su dimisión no implica que esté de acuerdo con dejar el cargo y que su decisión era un acto de congruencia y respeto a la Constitución.