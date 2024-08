En suspenso, iniciativa de Batres que busca poner tope a las rentas

La iniciativa del jefe de gobierno, Martí Batres, en materia de renta de vivienda fue turnada a las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo, y de Administración y Procuración de Justicia, que encabezan el panista, Ricardo Torres, y el morenista, Octavio Rivero, respectivamente.

Este turno fue rechazado por legisladores de Morena y de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, quienes consideraron que esta propuesta debe ser analizada sí por la de Administración y Procuración de Justicia, pero también por la de Vivienda, que dirige el morenista, Gerardo Villanueva; y dejar fuera a la de Planeación del Desarrollo, que es la que llevaría el turno.

Durante la Comisión Permanente de este miércoles en el Congreso local, la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido, explicó que su criterio para colocar esta iniciativa en las comisiones de Planeación y Justicia es porque "el contenido de la iniciativa presentada refiere a un criterio en el que el Estado crea la vivienda, por lo tanto tendría un impacto presupuestal como política pública, y no se plantea el derecho a la vivienda per se".

Agregó que también se pide opinión a la Comisión de Vivienda; y les recordó que con fundamento en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso, ella tiene la facultad de dar el turno a las comisiones que considere adecuadas.

En respuesta, Gerardo Villanueva dijo que no comparte la decisión de Salido porque "el tema de fondo es de vivienda, no de bodegas, no de naves industriales, no de establecimientos mercantiles... es el arrendamiento para uso habitacional; la opinión debe ser de Planeación, no de Vivienda".

Al respecto, el coordinador del PAN, Federico Döring, respaldo el turno principal de la iniciativa pues con esto hay una visión a futuro de la capital.

En tanto, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, Jorge Gaviño destacó que al reformarse el Código Civil se debe analizar en Procuración de Justicia, y en segundo en Vivienda porque se modifica la Ley del mismo nombre.

"No comparto lo que dice la presidenta porque no va a crear vivienda, sino que dice que se va a garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible".

Ante esto, pidió un receso para analizar el tema, lo que fue rechazado por Salido.

Tras 20 minutos de discusiones, Gabriela Salido les pidió a los inconformes enviar por escrito su petición de rectificación de comisión de este asunto, la cual se analizaría y se daría respuesta en la próxima sesión del miércoles 7 de agosto.

Por lo pronto, la iniciativa se quedó en las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo y de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de Vivienda.