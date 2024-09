Anuncia Rocha encuentro con Sheinbaum para abordar seguridad

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que viajará mañana a la Ciudad de México para reunirse el domingo con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para abordar temas de seguridad para la entidad.

Durante su gira de trabajo por el municipio de Guasave, donde se reunió con damnificados por la tormenta "Ileana" para entregar apoyos, remarcó la importancia de hacer gestiones para mantener el apoyo de la Federación.

"Mañana sí voy a México porque me voy a ver el domingo con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Necesito platicar, como ya pronto va a entrar, las cosas de seguridad que me está atendiendo la Federación, que es clave, es importante, Sedena, Marina, la Guardia Nacional, etcétera. Necesito que sigamos en sintonía. Voy a hablarlo el domingo a la mañana", detalló.

"El General me dijo 'tengo instrucciones para atender todo lo que se necesite de Sinaloa', yo espero que si requerimos refuerzos nos ayuden. Esas cosas tengo que platicarlas yo con Claudia, lo voy a hacer el domingo y me voy mañana", agregó.

Además, confirmó que asistirá a su toma de protesta, siempre y cuando, acotó, no surjan imprevistos en la entidad a su cargo.

"Es un acto institucional, la toma de protesta de una Presidenta, en este caso, de un Presidente, tan es así que ya se ha declarado que el 1 de octubre es suspensión de actividades, de labores y por supuesto que yo estaré si no tengo alguna imposibilidad mayor, por supuesto. Todo mundo estaremos expuestos a eso, pero yo voy a participar y ya estoy invitado por ella incluso, ya me dijo que hay que participar. Me invitó a los tres eventos, que va a tener un recorrido de la toma de posesión, que se irá al Congreso, luego al Palacio Nacional y otro punto.

"Entonces sí, claro. Como evento institucional, oficial, con gusto voy a estar acompañando a la Presidenta, con 'a'. Ya se los he planteado (proyectos), ya le he planteado muchos", expuso, entre los que mencionó el Colector Norte. Espera que Sinaloa tenga paz con arresto de "El Piyi"

Entrevistado durante su gira de trabajo este viernes, el Gobernador morenista Rubén Rocha, se dijo confiado en que con detenciones como las de Mario Alexander Gámez Cuevas, alias el "Piyi", jefe de sicarios de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán baje la violencia en la entidad.

A pregunta expresa de la prensa, sobre la detención informada ayer, el Mandatario resaltó que todo abona y con trabajos coordinados, se ha logrado la detención de al menos 40 personas.

"(Que baje la inseguridad) con todo lo que se hace, no es el único caso (El de el 'Piyi'). Acuérdense que hay ya alrededor de 40 aprehensiones y decomisos y todo eso abona para que las cosas vayan bajando, en efecto. Seguimos comprometidos con ellos, con los sinaloenses, las sinaloenses, de tener la seguridad que se merecen y que estamos trabajando.

"Todo tenemos, ya se está trabajando y tenemos una estrategia suficiente con el número de elementos que tenemos y se está trabajando de manera conjunta, todas las corporaciones y ahorita estamos atendiendo", añadió.

El morenista refirió que la situación en la capital, en Culiacán, se va controlando y retornando a la cotidianeidad, aunque aclaró que aún no se puede cantar victoria en Sinaloa.

"Ya va reincorporándose (a sus actividades cotidianas). No tenemos encuentros, esos encontronazos que se dan entre grupos, ya no están; no tenemos bloqueos y esos bloqueos normalmente se hacen con vehículos que se queman y eso genera mucha expectación, la población se asusta. No tenemos ese tipo de eventos que se han ido minimizando, se han estado sofocando por las fuerzas, pero seguimos teniendo el elemento de las ejecuciones, homicidios dolosos que de alguna manera se identifican con la discordia que traen entre los grupos, los dos grupos que se enfrentan", dijo.

"Entonces no podemos decir 'hemos terminado con la inseguridad', lo que podemos decir es que se ha reducido. Hay no menos de 40 aprehensiones y decomisos, no menos de 150 armas largas, más de 30 mil municiones. Todo eso merma sin lugar a duda en la acción de la delincuencia. Ha ido bajando, pero no puedo decirle a la población por la responsabilidad, no puedo decirles que ya hemos resuelto el tema, no, todavía lo tenemos ahí y lo estamos cuidando. Hemos formado una unidad de atención a las escuelas, etcétera. Estamos ayudando a la gente con problemas de proveeduría, no iban los que proveen a los abarrotes y eso a los pueblos. Ya están yendo, pero primero a darles el apoyo, hemos estado apoyando", apuntó.

Rocha Moya sostuvo que el operativo para dotar de seguridad a las escuelas va funcionando y este día sumaron más planteles con clases.

"Sí, no están todos todavía, ¿eh?, pero ya tenemos un importante número de escuelas funcionando. A los padres les está dando confianza, yo espero que ya para el lunes tengamos regular, pero no hemos dejado. Se han estado incorporando nuevas escuelas que no estaban. Hoy por ejemplo, les digo, se incorporaron 104 escuelas ahí en el casco de Culiacán, de las que ya venían participando", refirió. Tigresa 'atrapada' por violencia

En Elota, donde se ha registrado violencia por parte de grupos criminales, una tigresa permanece amarrada a un árbol sin poder ser trasladada de ese municipio sinaloense por motivos de violencia, así lo informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa).

"Al no existir condiciones de seguridad en el poblado Alta Rosa Elota, la Profepa proporcionará recursos al Ayuntamiento, para que alimente a la felina que permanece amarrada a un árbol. En el domicilio en donde se ubica la tigresa -frente al kínder de la comunidad-, se registraron enfrentamientos e incendios desde hace varios días, por lo que el traslado no ha podido concretarse.

"La Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Profepa en Sinaloa contactó a las PIMVS y UMAS de la ciudad de Culiacán que cuentan con veterinarios especialistas en el manejo de felinos, pero expresaron su temor a asistir al rescate, por la situación de inseguridad que persiste en la zona", indicó.

Por lo anterior, el director del Zoológico de Culiacán facilitó a personal militar de Sedena una jaula, un rifle de dardos y dardos, para que seden al ejemplar y así puedan trasladarlo para su resguardo.

"Sin embargo, la misma situación de violencia ha impedido que se concrete el rescate de la tigresa, que no ha sido alimentada", lamentó la dependencia federal.

"La autoridad ambiental continuará al pendiente de este caso, para intervenir en cuanto las condiciones lo permitan", aseveró.