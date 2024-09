AMLO deja un país peor de como lo recibió: Cardenal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador deja un país peor que como lo recibió, consideró el Arzobispo de Guadalajara, Cardenal Francisco Robles Ortega.

"El Presidente saliente sí, recibió un país en condiciones difíciles, en condiciones serias, por eso el pueblo depositó su esperanza en él, pero yo tengo la impresión y la opinión de que deja un país peor de como lo encontró", aseguró el prelado.

Temas como salud, seguridad, educación y en el respeto a la ley es donde más se nota este retroceso, aseveró.

"En todo eso hay un cambio no para mejor, tristemente, sino para peor".

Para el nuevo Gobierno, que estará encabezado por Claudia Sheinbaum, pero que sigue la línea de trabajo del saliente, Robles Ortega espera que la Presidenta Electa cumpla su palabra y gobierne para todos.

"Ha manifestado que va a gobernar para todos, que va a escuchar a todos, eso es lo que esperamos, que sean conscientes de la realidad y no se enclaustren en su propio grupo y en su visión", afirmó.

"Por más grande que sea el grupo en el poder, el que está en el poder, es más grande el México que resta y tienen que mirar a ese México que no es parte de su grupo".

El Arzobispo de Guadalajara reconoció que hay un riesgo e que el nuevo Gobierno deje de lado la visión y opiniones de otros por tener mayoría.

"Cuando alguien tiene el poder cree que lo puede todo y por tanto se cierra al diálogo, a no escuchar, a no intercambiar puntos de vista con el otro sector que no pertenece al grupo".

Por eso, agregó, espera que haya un ambiente de diálogo y se tome en cuenta a todas las voces: organismos no gubernamentales, sociedad e instituciones que no forman parte de esa mayoría.

Recordó que durante las campañas, en dos ocasiones, se intentó llevar a cabo una reunión entre él y Sheinbaum, sin embargo, no fue posible, la primera vez por temas de su agenda y la segunda por tiempos de la entonces candidata.

A los Gobiernos municipales, que también entran en funciones este 1 de octubre, el Cardenal señaló que los Alcaldes entrantes deben ser honestos y servir al pueblo.

"La comunidad espera siempre, de sus gobernantes, que estén a la altura de las necesidades que vive cada comunidad, que sean honestos, que sean servidores de todos, sensibles a las necesidades y que sirvan, que eviten dar la impresión que llegan a un puesto para servirse de él y servir sus intereses".

En rueda de prensa al finalizar la misa de 12:00 horas en Catedral, recordó que, para la Iglesia, el aborto es un crimen.