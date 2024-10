'Llegan todas las que lucharon por ver este momento'

En su primer discurso como Presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum pidió nombrar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional y, en su caso, reiteró su petición de que la llamen Presidenta con A.

En sesión de Congreso General, luego de rendir protesta y recibir la banda presidencial, Sheinbaum explicó que durante mucho tiempo las mujeres fueron anuladas, porque les contaron la versión de que la historia de la humanidad había sido protagonizada únicamente por hombres.

No obstante, afirmó que poco a poco esa versión se ha ido revirtiendo y hoy se sabe que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia del País desde diferentes trincheras.

Ante ello, la Jefa del Ejecutivo federal pidió llamarla "Presidenta" con "A", pero también reconocer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

"Las mujeres podemos ser Presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos Presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado, sólo lo que se nombra, existe", sostuvo.

Sheinbaum se comprometió a seguir exaltando a las heroínas de la patria, pero también a las heroínas anónimas e "invisibles".

Reiteró que con ella, llegan las mujeres que pudieron, pero también las que no pudieron levantar la voz.

"Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a las demás, las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles, o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento", indicó.

Agregó que llegan también las mujeres que soñaron con la posibilidad de que el sexo no determine el destino de las personas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que es madre, abuela, científica y mujer de fe y se comprometió a gobernar para todas y para todos.

"Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar", afirmó.