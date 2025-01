Regresen a papá, pide la hija del empresario plagiado en Mazatlán

Por: Agencia Reforma

Enero 16, 2025 -

CIUDAD DE MÉXICO.- A seis días de su desaparición, familiares, empresarios e influencers han solicitado a las autoridades la búsqueda del empresario inmobiliario, Sergio Roberto Guzmán Gárate, quien fue secuestrado en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, el hombre de 65 años de edad desapareció el pasado 9 de enero. La última vez que se le vio fue alrededor de las 16:00 horas en La Marina, en la ciudad de Mazatlán.

A través de redes sociales se han viralizado mensajes de ayuda y videos para dar con la localización del empresario que ese día vestía con camisa de lino color blanca con franjas color azul, pantalón color caqui, zapatos café, un Apple Watch color bronce y un anillo de oro.

De acuerdo con lo informado a Grupo REFORMA por allegados a la familia, el jueves 9 de enero se comunicó con su familia, avisando que llegaría a comer con ellos, pero su esposa e hijos se quedaron esperando. Dejó de contestar los mensajes de WhatsApp y el teléfono, que después dejó de recibir llamadas, por lo que se supone que fue apagado.

El empresario tiene su oficina en el sector de La Marina, zona residencial y turística. Actualmente, no se tienen pistas de su paradero.

"Aún no se tiene respuesta de los captores. Se han hecho varios esfuerzos, pero sin tener noticia alguna", comunicó una fuente.

Adelantó que el sector empresarial está consternado, vive con temor por la inseguridad y se organiza para lanzar un llamado público para exigir mayor seguridad y el reforzamiento de la búsqueda de Guzmán Gárate, reconocido en Mazatlán por su destacada labor en el sector inmobiliario y por impulsar su compromiso con causas humanitarias.

Este miércoles, en conferencia de prensa, funcionarios del Gobierno de Sinaloa fueron cuestionados sobre el seguimiento y sus acciones sobre el caso.

Al respecto, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Verona Hernández, aseveró que se activó la ficha de búsqueda y se atiende este tema.

En tanto, Feliciano Castro Meléndrez, secretario general del Gobierno, dijo que el gobernador Rubén Rocha Moya conoce el caso y está atento.

"La persona, del empresario Mazatlán privado de su libertad, a la familia se le ha estado dando la atención de las diversas instancias implicadas en este proceso de investigación", afirmó.

´Estamos vueltos locos en mi casa´

La influencer gastronómica Samantha Guzmán, quien cuenta con más de 489 mil seguidores en TikTok, suplicó a autoridades regresar a su padre a casa.

"Mi papá diario llegaba a comer a la misma hora, avisó que llegaba a las 4 y nunca más volvió. Mi papá es una persona muy trabajadora, muy conocida aquí en Mazatlán porque es una persona muy resiliente, es una persona que ha trabajado derecho", expuso.

"Esto que está sucediendo es una injusticia. Por favor, les suplico que las autoridades que garantizan supuestamente la paz y la seguridad en este Estado de Sinaloa que por favor nos ayuden. Les suplico que por favor nos ayuden a que mi papá regrese con sus hijos, con sus nietos y con su esposa".

Al dirigirse a funcionarios a nivel estatal y federal, informó que su padre está enfermo del corazón y tiene diabetes.

En este video, que ha sido replicado por empresarios, ciudadanos e influencers no sólo del ramo gastronómico, también pidió un alto a la violencia desatada en la entidad desde el pasado 9 de septiembre en medio de una disputa de cárteles del narcotráfico por el territorio.

"He grabado tantos videos promocionando Sinaloa, Mazatlán, su gastronomía. Esto no es lo que representa Sinaloa, Sinaloa no es esto.

"Lo único que pido es que frene ya esta violencia que está acabando con la vida de muchos mazatlecos inocentes como mi papá. Lo único que pedimos es que esto ya termine.

"Todos queremos vivir en paz y que Mazatlán siga siendo esa ciudad tan bonita que es. Señora Presidenta, Claudia (Sheinbaum), señor Gobernador Rubén Rocha Moya, les suplico por favor que nos escuchen y nos apoyen en traer en regreso a mi papá, que se muevan por favor porque estamos vueltos locos en mi casa", externó.