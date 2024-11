Reiniciará INE elección judicial el 20 de noviembre

Por: Agencia Reforma

Noviembre 14, 2024 - 08:20 p.m.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el 20 de noviembre prevén reiniciar con la organización de la elección del Poder Judicial, pues el proceso no puede seguir en pausa.

A la par, afirmó, correrán los recursos que ya interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura para combatir más de 520 suspensiones y amparos que ha recibido el Instituto contra estos comicios, así como la petición al Congreso para ampliar los plazos para la elección.

"El día 20 es el día que tenemos como acuerdo límite para reiniciar oficialmente los trabajos del proceso electoral. Estamos convencidos de que no podemos seguir esperando.

"Nosotros no sabemos cuándo van a resolver ni el Tribunal ni la Suprema Corte, ojalá y resuelvan hoy, mañana, el sábado, y estaríamos todos bajo esa suposición de que, si ya resuelve, pues caminamos con mucha tranquilidad. Si no resuelve, de todos modos tenemos un acuerdo (reiniciar), porque en la historia electoral de este País jamás, nunca, se ha suspendido un proceso electoral por absolutamente nada. Incluido en el tiempo de la pandemia", argumentó.

La reactivación del proceso iniciaría el próximo miércoles con la instalación de la comisión organizadora del proceso judicial, integrada por los consejeros Jorge Montaño, Norma de la Cruz y Rita López. En esa sesión, aprobarían el calendario de 280 actividades previstas para realizar los comicios del 1 de junio del 2025, en la que se votarán 881 cargos de ministros, jueces y magistrados.

Fuentes del organismo afirmaron que la decisión se tomó después de analizar cómo protegerán al personal del INE ante las advertencias de jueces de sanciones y cárcel por desacato, por lo que el organismo se hará responsable si los juzgados proceden, además de que confían en que el SAT les ayudará a no aplicar las multas, al ser un proceso que impulsa el Gobierno federal.

Entrevistada al término de la sesión del Consejo General, la presidenta argumentó que están haciendo todo para que el personal trabaje bajo "la sombrilla o el techo" de la tranquilidad jurídica.

Insistió en que los 11 consejeros han sido muy prudentes y cuidadosos sobre el reinicio de los trabajos, pero, advirtió, cada vez queda menos tiempo y hay actividades que deben realizarse con mucha anticipación.

Confió en que tanto la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal resuelvan a favor de desestimar las suspensiones para que los empleados del Instituto tenga tranquilidad en el desarrollo e implementación de actividades del proceso.

Sobre pedir al Congreso cambiar la fecha de la elección, Taddei agregó: "Eso también ya se está trabajando con el Poder Legislativo. Es otra cosa que se ha acordado".

Reconoció que el 20 de noviembre consejeros podrían negarse a reactivar la elección. Sin embargo, fuentes consultadas reconocen que la mayoría está a favor de reiniciar.

Pide sensibilidad por presupuesto

Ante la advertencia del representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, sobre que recortarán el presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos a 7 mil o 9 mil millones, Taddei afirmó que serán respetuosos de la decisión, pero pidió sensibilidad para entregar los recursos por la complejidad del proceso.

"Nosotros tenemos disposición para escucharlos en sus planteamientos, y espero que sea, pues, un compromiso de ida y vuelta y sacar el mejor producto de lo que ellos buscan y lo que nosotros necesitamos.

"Sí estaremos muy sensibles a lo que ellos plantean, y pedimos exactamente lo mismo, la sensibilidad del planteamiento del Instituto sobre el costo del proceso electoral en este caso".

Recalcó que es un presupuesto precautorio y, una vez que se defina cómo será el diseño de la elección, los montos podrán disminuir.

"Las actividades de colaboración que podemos desarrollar con los organismos públicos locales es otra alternativa ya vista, es decir, hay varios caminos que pueden ayudarnos a estar con la salud financiera que requiere el proceso electoral, que ese sí no se puede poner en riesgo jamás", agregó.

Ante las declaraciones de Sheinbaum y morenistas sobre que el INE había dicho que la elección costaría 7 mil millones, Taddei rechazó que se haya dado alguna cifra.

No hay prórrogas, advierten

Sergio Gutiérrez, también presidente de la Cámara de Diputados, advirtió que es imposible cambiar las fechas para la elección, por lo que el INE debe arrancar el proceso con la garantía de que está protegido legalmente.

"Tiene que continuar y arrancar y no sujetarse a esto que es una clara intención por obstaculizar el proceso por parte de algunos jueces federales. No hay ningún elemento para detener o para no continuar con la preparación de la elección. Tiene su complejidad, implica trabajo, implica tener varias acciones diferentes, entonces hay que darle.

"Jurídicamente el INE tiene sustento, está basado o sustentaría sus acciones en la Constitución, ni más ni menos, en la reforma al Poder Judicial, que tiene un par de meses, en la reforma sobre inimpugnabilidad, en la ley vigente de amparo, incluso en la propia determinación de la Corte, que no alcanzó los votos, en todo caso, para decretar la inconstitucionalidad", añadió.