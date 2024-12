Advierte Krauze futuro desolador con Donald Trump

Por: Agencia Reforma

Diciembre 05, 2024 -

GUADALAJARA, Jalisco.- El panorama mexicano es desolador y lo será más si Donald Trump cumple sus promesas de campaña, afirmó ayer Enrique Krauze en un encuentro de editores en Guadalajara.

"El panorama es desolador. Lo será más aún con Trump en la Presidencia de Estados Unidos. Si cumple sus promesas de deportar inmigrantes, aumentar tarifas comerciales, quizá cancelar el Tratado de Libre Comercio, incursionar militarmente en México para cazar narcotraficantes, precipitará una crisis integral en el vecino del sur", expresó en el encuentro de la Intenational Publisher Association.

Para Krauze, el Estado de Derecho desapareció en México.

"Entre 2018 y 2024, el régimen destruyó prácticamente todo el edificio institucional construido en México en el siglo XX y sentó las bases también para la destrucción del legado constitucional del siglo XIX. El último bastión era la Suprema Corte de Justicia, que hoy se ha derrumbado", dijo.

"La mayoría absoluta en ambas Cámaras del partido Morena ha llegado al punto de legislar que la Corte no pueda revisar la reforma que han aprobado y que someterá a votación popular todos los cargos de jueces del país. En México, increíblemente, no existe ya el Estado de Derecho y, en consecuencia, las libertades individuales y los derechos humanos están desprotegidos".

El historiador consideró que se abre una oportunidad para la concordia en el país, pero desestimó que la Presidenta Claudia Sheinbaum esté dispuesta a ello.

"La Presidenta Claudia Sheinbaum podría, aún ahí, convocar a un Gobierno de concordia, pero dudo que lo haga", consideró Krauze.

"Quizás el desenlace era previsible: México es un País con escasa cultura democrática y republicana. Pero a esa condición, aunada a los viejos problemas del País (la pobreza y la desigualdad), se agregaron nuevos problemas (la irrupción del crimen organizado, la violencia y la inseguridad) que tres sucesivos Gobiernos (de 2000 a 2018) no supieron, no pudieron o no quisieron enfrentar con eficacia, lo cual alentó el resurgimiento de una vieja costumbre política mexicana: la reverencia al caudillo. Pero no cualquier caudillo sino un caudillo mesiánico".

Para el ensayista, las amenazas de Trump deben tomarse muy en serio.

"La migración latina y mexicana a Estados Unidos es de otra índole pero Trump y sus partidarios la ven con un lente distorsionado. No tendrían por qué. Los valores culturales y aún religiosos de los migrantes de habla hispana no son incompatibles con los americanos. Pero se les ha identificado como el enemigo histórico y racial que impide a ese país recobrar su grandeza, supuestamente perdida", consideró.

"Se trata de un lenguaje y un programa peligrosamente similar al de Hitler. Y su puesta en práctica puede derivar en crímenes que nos cuesta imaginar. Si a eso se aúna el diseño global de Trump para su país -más un pacto mafioso global que un ejercicio de diplomacia- es obvio que entramos en una zona de alto riesgo".

En su opinión, los riesgos van más allá del próximo Presidente estadounidense.

"Trump no es la única fuente de discordia. Los fanatismos de la identidad que profesa no son menos imperiosos que los de muchos americanos, especialmente jóvenes, en la Academia, que practican el alarmante narcisismo moral conocido como la mentalidad woke", consideró.

"En ese universo de pasiones que alberga ´la izquierda progresista´, la discordia es tan necesaria como lo es para la ´derecha racista y nativista´ alineada con Trump. Los dos bandos se cancelan a sí mismos".