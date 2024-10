Advierte PAN control y censura con reforma eléctrica

El Diputado federal del PAN, Víctor Pérez, advirtió que la reforma eléctrica recién aprobada en la Cámara de Diputados pone en riesgo a la libertad de expresión en internet.

La reforma facilitará al Estado control del servicio de internet, abriendo la puerta a la censura como en países como Cuba, Venezuela, China o Brasil, aseguró el Diputado.

El 9 de octubre, las bancadas de Morena y partidos aliados aprobaron modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para priorizar a la CFE en la generación y distribución de energía por encima de las empresas privadas.

La reforma también establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, como el servicio de internet que provea.

"Estas simples palabritas encubren la malévola intención de la censura, la amenaza a libertad de expresión y la libre competencia", sentenció Pérez, desde la tribuna de la Cámara de Diputados.

Como está planteada, señaló el legislador, la reforma viola incluso los principios rectores del T-MEC y pone en riesgo la inversión privada en el ramo.

"La pregunta es para todos los mexicanos a los de aquí no, no entienden, al menos los morenos. ¿Queremos vivir en una sociedad decida qué podemos o no decir en el internet? ¿Queremos arriesgarnos a que nuestro derecho a la privacidad sea vulnerado por la vigilancia del gobierno?"

De acuerdo con el Diputado federal, la solución no es centralizar el poder en manos del estado, sino crear un marco regulatorio claro que permita el desarrollo de las industrias tecnológicas y que garantice el respeto a los derechos digitales de todos los ciudadanos.